ВЭБ займется в Приморье строительством жилья и дорог Власти Приморья и Внешэкономбанка (ВЭБ) в четверг во Владивостоке заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие транспортной и коммунальной инфраструктуры.

Документ подписали председатель ВЭБ Игорь Шувалов и врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко, передает корреспондент агентства экономической информации «Прайм».

– Мы сейчас рассматриваем несколько крупнейших проектов, один из них – это по газохимии, и на ВЭФ мы встречались с инвесторами, договорились по графику, который будет исполняться. Здесь есть отдельный инвестплан у Газпрома, у Роснефти. И вообще, ко всем инвестпроектам, которые в Приморье развиваются, особое внимание проявляет президент России Владимир Путин. Для нас первостепенной повесткой является развитие городской экономики. Все, что есть во Владивостоке и других крупных городах. Мы будем заниматься мастер-планами, реконструкцией старых районов, старыми аварийными домами, строительством жилья, – сообщил председатель ВЭБ.

По его словам, это возможно только во взаимодействии с администрацией края, мэрами городов.

– Будут предоставляться земельные и финансовые ресурсы, где это необходимо, – отметил Игорь Шувалов.

Как сообщил журналистам врио губернатора Приморья Олег Кожемяко, власти региона от поддержки ВЭБ ждут продолжения тех проектов, которые были ранее начаты.

– Это проекты по работе с японской компанией, направленные на создание городской среды, нового облика города, который, безусловно, должен быть комфортным для жителей. Это работы по строительству очистных сооружений, что тоже очень важно, в сфере ЖКХ, где у ВЭБа есть хорошие проекты. Строительство кольцевой автодороги, которая на сегодняшний день нужна Владивостоку и где ВЭБ выступает главным инициатором проекта и исполнителем этих работ, – заявил Олег Кожемяко. – Также работы по тем площадкам, которые сегодня переданы в собственность края (и ВЭБ подтвердил это) в бухте Патрокл для расширения жилищного строительства. Планируется участие ВЭБ в проектах, где можно было бы построить социальную инфраструктуру.

Справка «В»

По данным агентства «Интерфакс», инвестиции ВЭБ в развитие Приморского края составили 12 млрд рублей. На рассмотрении в ВЭБе находятся проекты в Приморье в таких отраслях, как химия и нефтегазохимия, судостроение, промышленность, портовая и транспортная инфраструктура. Особое внимание уделяется проектам в городской экономике.

Автор: Отдел новостей «В»