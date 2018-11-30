Приморец вывез стратегической древесины на 11 млн рублей Уголовное дело по факту контрабанды лесоматериалов возбуждено во Владивостоке.

Как сообщила пресс-служба Дальневосточного следственного управления на транспорте, житель Приморья попал в поле зрения компетентных органов летом 2017 года, когда организовал незаконный вывоз из России в Китай стратегически важных ресурсов – пиломатериалов из древесины дуба монгольского.

В соответствии с Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, экспорт монгольского дуба поставлен под особый международный контроль, и для вывоза его из России требуется особое разрешение. Мужчина представил поддельные документы, придающие видимость законности добычи и приобретения лесоматериалов ценных пород деревьев. По предварительным подсчетам, рыночная стоимость экспортируемого дуба составила более 11 миллионов рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.

Автор: Отдел новостей «В»