Доброго дня рейсу из Муана Первый рейс авиакомпании Air Philip из южнокорейского города Муана принял Международный аэропорт Владивосток.

Как сообщила пресс-служба аэропорта, с приходом нового перевозчика количество вылетов в различные города Республики Корея превысит 70 рейсов в неделю.

Авиакомпания будет выполнять рейсы по маршруту Владивосток – Муан три раза в неделю по понедельникам, средам и пятницам на воздушных судах Embraer ERJ-145. Жители и гости Владивостока смогут добраться в южнокорейский город прямым рейсом за три часа.

Встреча первого рейса новой авиакомпании Air Philip в воздушной гавани Приморья прошла торжественно. На перроне самолет встречали представители авиакомпании, аэропорта, а также авиационные фотографы (споттеры) и блогеры.

На сегодняшний день южнокорейское направление является одним из самых популярных среди международных направлений воздушной гавани Приморья. Пассажиропоток на южнокорейских направлениях увеличился за 10 месяцев 2018 года на 78 процентов по сравнению с прошлым годом.

Автор: Отдел новостей «В»