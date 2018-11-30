Поездов становится больше Сразу две хорошие новости получили жители Владивостока и Приморья от железнодорожников.

Как сообщила пресс-служба ОАО «Экспресс Приморья», в ближайшее время в расписании электропоездов появится экспериментальная электричка. В компании «Экспресс Приморья» обработали результаты осеннего анкетирования пассажиров приморской столицы и решили провести эксперимент. С 10 декабря в тестовом режиме начнет работать утренний рейс Угольная – Владивосток. Электропоезд будет курсировать по 29 декабря включительно по рабочим дням недели. Но самое главное преимущество именно этого рейса – единый тариф. Вне зависимости от протяженности маршрута на этом рейсе стоимость проезда на любом участке пути этой электрички будет одна – 21 рубль. Время отправления от станции Угольной – в 6 часов 5 минут, прибытие во Владивосток – в 6 часов 53 минуты. Время в пути всего 48 минут.

А с 1 декабря – впервые за многие десятилетия – возобновится рейс из Владивостока в Чугуевский район.

Как сообщила пресс-служба края, появление поезда в расписании железнодорожных маршрутов Приморья стало возможным по поручению врио губернатора Приморского края Олега Кожемяко. Поезда будут ходить ежедневно.

Отправление со станции Владивосток – в 18.50 с остановками Вторая Речка, Угольная, Уссурийск и прибытием на станцию Сибирцево в 22.05. В Сибирцево будет производиться смена электротяги на теплотягу. Отправление со станции Сибирцево – в 22.45, прибытие на конечную станцию Новочугуевка – в 02.10.

В обратном направлении со станции Новочугуевка поезд будет отправляться в 2.49 и прибывать на станцию Сибирцево в 6.13. Отправление из Сибирцево – в 6.53, прибытие во Владивосток – в 10.05.

Стоимость проезда на поезде из Владивостока до Новочугуевки составит от 610 рублей. Это заметно ниже, чем за проезд автобусом.

Автор: Отдел новостей «В»