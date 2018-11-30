Победный хоккей с перерывом на видео Вторую подряд победу одержал в минувший вторник владивостокский «Адмирал» в рамках 32-го тура чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). На сей раз на домашнем льду «Фетисов-арены» был повержен черноморский клуб «Сочи».

Хоккеисты из Сочи также позиционируют себя приморской командой, а их талисманом служит леопард Лео. В турнирной таблице западной конференции КХЛ они находятся на шестом месте и имеют все шансы выйти в плей-офф восьми лучших команд. Во Владивосток черноморцы приехали за реваншем, поскольку на олимпийском крытом стадионе в начале сезона они проиграли приморцам со счетом 0:2. Однако их надеждам не суждено было сбыться.

Хозяева поля вышли вперед на 4-й минуте поединка. Отличился чешский легионер Карел Кубат с подачи Романа Таталина – 1:0. Интересный факт: они оба защитники.

Далее игра шла на равных. У дальневосточников были шансы на новые голы, но они ими не воспользовались. А вот гости, имеющие в своем составе большой подбор иностранцев из Северной Америки и Европы, пытались перехватить инициативу. Во всяком случае, бросков по нашим воротам они нанесли больше. До поры до времени молодому вратарю Антону Красоткину с помощью защитников удавалось отражать все атаки. Однако за минуту до перерыва приморцы остались в меньшинстве. Сочинцы этим воспользовались. Они технично разыграли лишнего хоккеиста, и финн Юрки Йокипакка отправил шайбу в незащищенный угол приморцев – 1:1.

Во втором периоде обе команды по очереди устремлялись в атаку, но в чужой зоне теряли шайбу. Так продолжалось до 33-й минуты, когда штрафное удаление заработали уже гости. Пас защитника «моряков» чеха Войтеха Полака капитану команды Сергею Конькову вывел того один на один с вратарем «Сочи», и наш нападающий не упустил возможность – 2:1. Далее у соперников по очереди удаляли нарушителей, но счет на табло не менялся.

Третий период приморцы начали в большинстве. И вновь им улыбнулась удача. На 42-й минуте защитник Иван Мищенко и нападающий Владимир Бутузов разыграли «лишнего» игрока, и форвард-старожил «Адмирала» отправил шайбу в сетку – 3:1.

Через три минуты гости одну шайбу отквитали. Однако судья этот гол не засчитал. Тренерский штаб «Сочи» заявил протест и потребовал видеопросмотр эпизода. Разбирательство длилось почти 10 минут. В итоге шайбу в наших воротах все же признали – 3:2.

Дальше для болельщиков «Адмирала» игра была «на валидоле». Гости всеми силами старались отыграться. Их атаки следовали одна за другой. На 58-й минуте они поменяли вратаря на шестого полевого игрока. И этим шансом сполна воспользовался приморский нападающий Константин Глазачев, отправивший шайбу в пустые ворота, – 4:2.

Но и после этого черноморцы не успокоились, а продолжали наседать на ворота Антона Красоткина. Однако «моряки» аккуратно довели игру до победного конца. Получился интересный и волнительный матч с успешным финалом.

– Игрой и результатом довольны, – отметил на итоговой пресс-конференции главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов. – Игра была хорошая, интересная и напряженная. Были удаления у обеих команд, нам удалось в большинстве и меньшинстве показать качественный хоккей. Третий период оказался наиболее сложным. Но тем не менее мне понравилась самоотдача ребят, их борьба до конца. Характер проявили, выстояли и победили. Всех поздравляю с победой.

Заработав 2 очка, «Адмирал» тем не менее остался на последнем месте восточной конференции КХЛ. Далее у наших «моряков» начинается очередная выездная серия игр. Предстоят поединки в Челябинске с «Трактором», в Уфе с «Салават Юлаевым» и в Новосибирске с «Сибирью». Последний поединок особо интересен – встретятся два аутсайдера.

После матча

Две последние победы одержаны «Адмиралом» уже после принудительной отставки гендиректора клуба Сергея Сошникова. В последние месяцы к его работе было слишком много нареканий. Обиделись даже спортсмены. Травмированные хоккеисты, вместо того чтобы находиться на больничной койке, должны были во время тренировок команды сидеть на трибуне.

Скандальному чиновнику ставят в вину из-за экономии бюджета клуба подбор явно слабых игроков, недотягивающих до уровня КХЛ, и испорченный имидж команды. А теперь «Адмиралу» запретили еще и трансфертные приобретения новых хоккеистов в ходе предстоящих зимних каникул.

Зато к хорошим новостям можно отнести участие нашего вратаря Никиты Серебрякова в ноябрьском учебно-тренировочном сборе олимпийской сборной России. Наши олимпийцы выиграли турнир на Кубок Германии, поочередно обыграв хозяев, команды Словакии и Швейцарии. И хотя Никите Серебрякову на матчи не удалось выйти (в воротах стоял прославленный Игорь Бобков), сама учеба среди хоккейной элиты должна была пойти на пользу главному голкиперу «моряков». Игрок признался, что для него вызов в сборную «стал большой честью».

Автор: Николай КУТЕНКИХ