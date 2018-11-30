Народные выборы мэров возвращаются У приморцев появится возможность избирать главу муниципального образования, если депутаты думы так решат

На ноябрьском заседании Законодательного собрания Приморья депутаты одобрили в первом чтении законопроект, позволяющий представительным органам муниципалитетов самостоятельно выбрать способ избрания глав: либо прямыми выборами, либо, как сейчас, на конкурсной основе.

Как сообщается в пояснительной записке, «законопроектом предлагается определить, что глава городского округа, глава муниципального района избирается на муниципальных выборах либо представительным органом городского округа, представительным органом муниципального района из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию».

С законодательной инициативой в краевой парламент обратился врио губернатора Олег Кожемяко. По его мнению, данная норма позволит муниципальному образованию самостоятельно выбрать оптимальный способ избрания главы, в том числе на основе прямого участия населения, что будет являться выражением действительной воли избирателей и приведет к большей ответственности руководителей районов и городов перед ними.

Указанные изменения в краевой закон вступят в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования и будут применяться после истечения срока полномочий либо досрочного прекращения полномочий избранных до этого глав городских округов и муниципальных районов.

Подчеркнем, что рассматривать законопроект во втором и третьем чтении депутаты будут на следующих заседаниях. Предположительно норма будет утверждена либо в конце декабря, либо уже в январе.

Как уже писал «В», экс-мэр Владивостока Виталий Веркеенко ушел в отставку по собственному желанию с 12 октября. О своем внезапном решении он сообщил через социальные сети. 16 октября врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко, выступая на заседании ЗС ПК, сообщил, что внес в парламент проект закона о возвращении прямых выборов глав городов и муниципальных образований.

Стоит напомнить, что во Владивостоке прямые выборы отменены с 2015 года. На данный момент городского главу выбирают депутаты думы на конкурсной основе. Сразу после отставки Виталия Веркеенко дума приморской столицы должна была инициировать процедуру назначения нового главы, объявить конкурс на замещение должности, сформировать конкурсную комиссию.

Однако до сих пор такое решение представительным органом не принято.

Автор: Отдел политики «В»