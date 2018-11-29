Предметы и пространство Андрея Камалова Завтра, в пятницу, в залах Приморской государственной картинной галереи на Партизанском проспекте, 12 откроется выставка Андрея Камалова «Предметы и пространство».

Основу экспозиции, как сообщила пресс-служба галереи, составят работы художника из фондов музея «Артэтаж», самой галереи и коллекции наследников художника.

Приморский художник Андрей Камалов, один из основателей группы «Штиль», всегда считал, что художника создают не столько линия, рисунок, живопись, колорит, сколько концепция, мировоззрение. Выставку можно назвать некой ретроспективой творчества Андрея Владимировича.

Еще в конце прошлого века в Приморской галерее состоялись две персональные выставки: «Предметы в пространстве – I» (1987) и «Предметы в пространстве – II» (1988), так что выставку нового века можно считать своего рода продолжением и завершением темы. Все работы на выставках 1987 и 1988 годов были посвящены художественному исследованию взаимодействия, «общения» предметов и пространства. Андрей Камалов размышлял над возможностями измерений. Художнику было тесно в границах длины, ширины и высоты. Трехмерное пространство закрывало выход к вечности, к движущемуся времени, к возможностям нового порядка.

Графическая серия «Братушки-философы» устремляет зрителя в сторону философии каждого из семи героев, знаменитых мудрецов Европы и Азии. Самое большое число работ (более 50) насчитывает библейско-мистическая серия «Раковины». «Ковчег», «Вавилонская башня/Шагающая башня», «Отшельник», «Агрессия» и другие работы серии захватывают не только высоким мастерством, но и глубиной философской мысли.

Автор: Отдел новостей «В»