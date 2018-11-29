Посмотри на картину закрытыми глазами Приморская картинная галерея в рамках Всероссийского дня инклюзии предлагает всем желающим 1 и 2 декабря принять участие в необычном проекте «Незримый мир искусства» и посетить экскурсии по выставкам «Великий Карл», «Academia. Путешествие из Италии в Санкт-Петербург» в абсолютной темноте.

– Акция является социально значимым проектом, обнажающим проблемы слабовидящих и слепых людей, – говорит директор галереи Алена Даценко. – Многие из нас не замечают людей с тростью и собаками-поводырями, проходящих мимо. Приморская картинная галерея поднимает данную социальную проблему и предлагает почувствовать себя незрячим человеком, чей мир нам незнаком и непонятен. Каждому участнику акции будет предложено надеть повязку на глаза и провести один час в музее, воспринимая речь экскурсовода через органы слуха и органы чувств.

В акции также примут участие слабовидящие и незрячие из социального проекта-школы «Белая трость».

В 2017 году около 250 музеев из 65 регионов России поддержали Всероссийскую инклюзивную акцию «Музей для всех!» и провели множество разнообразных мероприятий. По результатам обратной связи было принято решение сделать акцию ежегодной и проводить в первую субботу декабря.

Экскурсии в рамках акции «Незримый мир искусства» состоятся: 1 декабря в 12 часов – «Academia. Путешествие из Италии в Санкт-Петербург», 2 декабря в 12 часов – «Великий Карл».

Участие в акции абсолютно бесплатно.

Автор: Отдел новостей «В »