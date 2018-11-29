Более 60 несанкционированных свалок ликвидировано в приморской столице в этом году Десятки тонн мусора ежедневно собирает и вывозит для утилизации муниципальное предприятие «Содержание городских территорий» с улиц и пустырей Владивостока. Так, только с апреля по октябрь текущего года с территории города для дальнейшей утилизации вывезено более 2500 кубометров бытового и строительного мусора, сообщили в управлении дорог и благоустройства администрации города.

Специалисты отмечают, что большое количество отходов скапливается вблизи частного сектора, в лесопарковых зонах, на откосах и пустырях.

«Несанкционированные свалки – это бич современного общества. Все любят чистоту, но далеко не все хотят за это платить. Незаконные свалки мусора, которые нередко образуются в одних и тех же местах, администрация города вынуждена вывозить за бюджетные средства, – отмечает заместитель начальника отдела текущего содержания и озеленения управления дорог и благоустройства Игорь Скубко. – Большое количество свалок в частном секторе обусловлено нежеланием собственников индивидуальных жилых домов заключать договоры на вывоз отходов. Также не хотят платить за вывоз и утилизацию мусора некоторые торговые компании, поэтому порой мы сталкиваемся со стихийными свалками картонных коробок и просроченной продукции».

По данным пресс-службы мэрии, в этом году во Владивостоке ликвидировано более 60 несанкционированных свалок. Нередко бригадам рабочих приходится убирать мусор там, откуда он был вывезен совсем недавно. Так, неоднократно свалки ликвидировали на улицах Цимлянской, Верхнепортовой, Докучаева, Катерной, Сахалинской, Можайской, Волховской, Маковского и других. Большой объем работ выполнен на дороге от мостового перехода через пролив Босфор-Восточный до коммунальной зоны в районе мыса Вятлина, на полуострове Саперном, побережье бухты Парис, а также сооружениях Владивостокской крепости.

Отметим, что новые Правила благоустройства Владивостока, принятые летом 2018 года, запрещают складирование тары и мусора у киосков, палаток, павильонов мелкорозничной торговли и магазинов, а также складирование мусора в не предназначенных для этих целей местах. За нарушение норм и правил благоустройства предусмотрены штрафы: на физических лиц – от 1 до 3 тысяч рублей, на должностных – от 5 до 10 тысяч, а на юридических – от 50 до 80 тысяч рублей. Кроме того, за организацию несанкционированной свалки отходов на нарушителей могут быть наложены следующие штрафы: на граждан – от 2 до 5 тысяч рублей, на должностных лиц – от 20 до 50 тысяч рублей, на юридических – от 200 до 500 тысяч рублей.

Напомним, что во Владивостоке ежедневно ведутся работы по санитарному содержанию городских территорий. Они включают в себя подбор мусора, ручную и механизированную уборку, очистку от мусора и пыли прибордюрной части дорог, тротуаров, остановок общественного транспорта, надземных и подземных переходов.

Автор: Отдел новостей «В»