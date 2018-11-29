Неформалов выявляли в ходе рейда Несколько предприятий краевого центра посетили специалисты администрации Владивостока, налоговой инспекции, Фонда социального страхования и полиции во время рейда по выявлению фактов неформальной занятости. Он прошел в рамках проходящего в городе месячника по легализации трудовых отношений, пояснили в пресс-службе мэрии.

Как сообщили в управлении по исполнению отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда, подобные рейды проходят во Владивостоке несколько раз в месяц. Их участники информируют работодателей и работников о негативных последствиях неформальной занятости. Прошедший рейд стал 18-м по счету в этом году.

Первым в списке специалистов значился магазин детских товаров на улице Снеговой.

«Пришли по жалобе, которая поступила в отдел по исполнению административного законодательства полиции Владивостока, – рассказала главный специалист городского управления по исполнению отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда Оксана Иванова. – В жалобе указывалось, что при продаже товара покупателю не выдали кассовый чек. Представители налоговой инспекции и полиции сделали контрольную закупку, при расчете контрольно-кассовая техника продавцом не применялась. Специалисты налоговой службы зафиксировали факт нарушения и проведут проверку. Мы, со своей стороны, уточнили у индивидуального предпринимателя, привлекает ли он наемных работников, и получили утвердительный ответ».

Выяснилось, что владелец магазина зарегистрирован как индивидуальный предприниматель. В таких случаях он может осуществлять деятельность самостоятельно либо с привлечением работников, но тогда с ними должны быть заключены трудовые договоры. В магазине детских товаров, как оказалось, трудятся четыре человека. Но узнать, заключены ли с ними договоры, выплачивает ли владелец необходимые страховые и налоговые взносы, не представилось возможным – документы хранятся в другом месте. Индивидуальному предпринимателю предложено представить специалистам необходимые документы на работников, чтобы можно было сделать запрос в Пенсионный фонд и другие ведомства для подтверждения информации.

«Именно для понимания, трудятся люди официально или нелегально, и проводится наша работа при проведении информационных рейдов, – поясняет Оксана Иванова. – И, конечно, информируем людей о негативных последствиях зарплаты в конвертах как для работодателей, так и для работников».

Напомним, что согласно трудовому законодательству России каждый работодатель обязан оформить с сотрудником договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней с момента фактического его допуска к работе.

Еще одной точкой рейда стал магазин автомобильных запчастей и авторемонта на улице Днепровской. На индивидуального предпринимателя данного магазина также поступила жалоба, в которой помимо прочего указывалось, что работники магазина и авторемонта трудятся без оформления трудовых договоров. Информацию об этом, к сожалению, выяснить не удалось – магазин сейчас работает по другому адресу.

Напомним, что во Владивостоке продолжают работу телефоны горячей линии по вопросам неформальной занятости, серой заработной платы и зарплаты ниже установленного размера:

– в Государственной инспекции труда в Приморском крае (тел. 226-96-63, 226-89-38);

– в администрации города Владивостока (тел. 2614-444, 2614-485);

– в КГБУ «Центр занятости населения города Владивостока» (тел. 226-74-82).

Работники и работодатели могут получить бесплатные консультации по порядку оформления трудовых отношений:

– в управлении по исполнению отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда администрации города Владивостока (пр. 100 лет Владивостоку, 94, e-mail: vladtrud@vlc.ru);

– в КГБУ «Приморский центр занятости населения» (ул. Пушкинская, 13).

Автор: Отдел новостей «В»