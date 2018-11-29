Питание в пяти детских садах проверили специалисты мэрии Специалисты администрации Владивостока продолжают контролировать питание детей. В течение последней недели ревизионные комиссии побывали в пяти муниципальных детсадах: № 49, 109, 107, 116 и 135. Никаких серьезных нарушений не выявлено, подчеркнули в пресс-службе мэрии.

В каждом учреждении члены комиссии оценивают вес продуктов, их качество, соблюдается ли меню, ведутся ли бракеражные журналы. Также специалисты осматривают холодильники, помещения для продуктов, задают необходимые вопросы кладовщикам и поварам: все ли их устраивает в работе поставщиков, в полном ли объеме доставляются продукты, нет ли среди них полуфабрикатов, соблюдается ли десятидневное меню, разработанное совместно со специалистами Роспотребнадзора с учетом норм здорового детского питания. Визиты незапланированные, сотрудники учреждений заранее о них не знают.

Такой подход помогает сделать процесс питания детей качественным. В случае возникновения претензий заведующие детскими садами и директора школ оформляют их письменно в адрес поставщика продуктов. Поставщик, в свою очередь, обязан оперативно устранить все недочеты.

Кроме того, во всех 120 муниципальных детских садах созданы общественные комиссии, в которые вошли родители и просто неравнодушные граждане. Для них даже была проведена учеба с сотрудниками Центра гигиены и эпидемиологии.

Автор: Отдел новостей «В»