Более 800 млн рублей направят Владивостоку дополнительно на развитие системы образования С 1 января следующего года школам и детским садам Владивостока увеличат финансирование.

Об этом, как сообщили в пресс-службе края, заявил врио губернатора Приморья Олег Кожемяко в ходе встречи с населением Первомайского района города.

Он отметил, что руководство региона уделяет особое внимание решению сложностей, существующих сегодня в системе образования: увеличению зарплаты учителей, улучшению материально-технической базы школ и детских садов, повышению престижа педагогических специальностей. Для этого уже разработан ряд практических мер, одна из которых – увеличение финансирования образовательных организаций края.

Так, с 1 января следующего года на 800 млн рублей больше получат школы и детские сады Владивостока.

«Из них 300 млн пойдут в общеобразовательные учреждения и 500 млн – в детские сады. Это большие деньги, которые, я уверен, помогут переформатировать и подходы, и престиж специальности, повысят качество образования», – подчеркнул Олег Кожемяко.

Как пояснила директор департамента образования и науки Надежда Кочурова, средства предусмотрены на увеличение базовых окладов педагогов, выравнивание заработных плат технических работников и повышение учебных расходов учреждений – приобретение технологического оборудования, мебели, учебных пособий.

Напомним, что по инициативе Олега Кожемяко в Приморье уже принят закон, по которому с 1 января 2019 года начинающие педагоги могут рассчитывать на подъемные, ежемесячную доплату в 10 тысяч рублей, 50-процентную компенсацию платы за услуги ЖКХ и частичную оплату расходов за съемное жилье. Также закон вводит дополнительную ежемесячную денежную выплату для педагогов-наставников и предусматривает компенсацию части стоимости путевки на санаторно-курортное лечение.

Автор: Отдел новостей «В»