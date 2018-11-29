С командирами поделились сирийским опытом
В Приморском крае на базе отдельного мотострелкового соединения 5-й общевойсковой армии под руководством заместителя командующего Восточным военным округом генерал-лейтенанта Александра Чайко состоялся учебно-методический сбор с командирами соединений, воинских частей и окружных учебных центров.
Участники сбора на основе опыта современных вооруженных конфликтов изучали тактику, применяемую террористами.
Особое внимание уделялось разработке методов внедрения в программу боевой подготовки актуальных приемов борьбы с незаконными вооруженными формированиями. В основе лежал опыт боевых действий в Сирии.
Помимо этого, рассматривались вопросы организации противодействия терроризму в пунктах постоянной дислокации и слаженности действий военнослужащих в составе разведывательно-ударных подразделений.
Также военнослужащие выполняли нормативы по физической подготовке – бегали на различные дистанции, подтягивались на перекладине, упражнялись с гирями.
В ходе изучения тактических действий мотострелкового соединения в наступлении состоялась боевая стрельба офицеров.
Особое внимание было уделено внедрению в программу боевой подготовки новых тактических приемов на основе опыта современных вооруженных конфликтов.
Участники сбора на учебных точках ознакомились с современными образцами вооружения и специальной техники, стоящими на вооружении в войсках округа. Так, офицеры изучили вопросы обеспечения противовоздушной обороны, РХБ защиты, связи, разведки, артиллерийского, инженерного и медицинского прикрытия.
Автор: Николай КУТЕНКИХ