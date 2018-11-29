«Громкий» испытал крылатую ракету Первый пуск крылатой ракеты Х-35 противокорабельного комплекса «Уран» произвел новейший корвет «Громкий».

Крылатая ракета через несколько минут после пуска успешно поразила дрейфующую надводную мишень на удалении 40 километров от боевого корабля. Само испытание проводилось в свободном от судоходства районе в акватории залива Петра Великого. Для обеспечения безопасности и определения точности стрельбы было привлечено порядка десяти боевых кораблей, вспомогательных судов и самолетов морской авиации Тихоокеанского флота.

Корвет «Громкий», который до конца нынешнего года должен пополнить состав сил Приморской флотилии ТОФ, в настоящее время проходит заводские и государственные испытания в открытом море. Уже проверена работа артиллерийской установки и другого боевого и радиолокационного оружия. Но главной ударной силой корабля ближней морской зоны все-таки является крылатая ракета Х-35, имеющая дальность поражения надводных и береговых целей до 260 км, комплекса «Уран».

Испытания продлятся еще несколько недель, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

Автор: Николай КУТЕНКИХ