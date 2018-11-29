Стрелки выявили сильнейших В минувшие выходные на полигоне Горностай соединения морской пехоты Тихоокеанского флота проходили открытые соревнования по прикладной тактической стрельбе.

Они традиционно проводятся накануне Дня морской пехоты, но впервые первенство было посвящено памяти лейтенанта Владимира Боровикова, геройски погибшего 18 февраля 1995 года в Чеченской Республике при отражении атаки боевиков.

Из 18 команд различных силовых структур Приморья, участвовавших в отборочном этапе, право выступить в финале получили лишь семь лучших коллективов: по две команды от ТОФ, ОМОНа и стрелковых клубов края, а также команда Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков.

Уникальными были и условия проведения соревнований. Их разделили на тактико-циклическую и практическую стрельбу. Первую недавно признали официальным видом спорта. Во втором случае традиционное исполнение дополнили средствами индивидуальной защиты и шлемами для участников.

Выполнить задания без отличной физической подготовки было невозможно. Упражнения предполагали быстрое перемещение по пересеченной местности, перенос габаритных грузов, подъем и спуск по лестницам. При стрельбе участники использовали пистолеты нескольких систем, снайперскую винтовку Драгунова, автоматы и пулемет Калашникова.

В соревнованиях лучшие результаты показали участники профессиональных спортивных клубов края.

Автор: Николай КУТЕНКИХ