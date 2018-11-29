Стрелки выявили сильнейших

В минувшие выходные на полигоне Горностай соединения морской пехоты Тихоокеанского флота проходили открытые соревнования по прикладной тактической стрельбе.

29 нояб. 2018 Электронная версия газеты "Владивосток" №4440 (6145) от 29 нояб. 2018

Они традиционно проводятся накануне Дня морской пехоты, но впервые первенство было посвящено памяти лейтенанта Владимира Боровикова, геройски погибшего 18 февраля 1995 года в Чеченской Республике при отражении атаки боевиков.

Из 18 команд различных силовых структур Приморья, участвовавших в отборочном этапе, право выступить в финале получили лишь семь лучших коллективов: по две команды от ТОФ, ОМОНа и стрелковых клубов края, а также команда Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков.

Уникальными были и условия проведения соревнований. Их разделили на тактико-циклическую и практическую стрельбу. Первую недавно признали официальным видом спорта. Во втором случае традиционное исполнение дополнили средствами индивидуальной защиты и шлемами для участников.

Выполнить задания без отличной физической подготовки было невозможно. Упражнения предполагали быстрое перемещение по пересеченной местности, перенос габаритных грузов, подъем и спуск по лестницам. При стрельбе участники использовали пистолеты нескольких систем, снайперскую винтовку Драгунова, автоматы и пулемет Калашникова. 
В соревнованиях лучшие результаты показали участники профессиональных спортивных клубов края.

Автор: Николай КУТЕНКИХ