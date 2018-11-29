Приморцы воевали в предгорьях Гималаев На военном полигоне Бабина в предгорьях Гималаев состоялась основная фаза двусторонних российско-индийских учений «Индра-2018».

С российской стороны в них участвовал мотострелковый батальон отдельной бригады из-под Уссурийска 5-й общевойсковой армии, усиленный армейскими разведчиками и танкистами. Вооруженные силы Индии представлял механизированный пехотный батальон 31-й бронетанковой дивизии вместе с группой спецназа.

Общее руководство операцией осуществляли командующий приморским объединением ВВО генерал-майор Цеков и командир индийского бронетанкового соединения генерал-майор Менас. Кстати, прежде чем дать старт маневрам, два генерала лично проверили техническое состояние задействованных танков Т-90 и боевых машин пехоты БМП-2, осмотрели стрелковое оружие. Техника российского производства, но стоит на вооружении в индийских частях.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ, «воевать» бойцам двух государств пришлось при дневной температуре воздуха выше 30 градусов. Была разработана легенда учений, которые прошли с 18 по 28 ноября.

По замыслу маневров, в окрестностях населенного пункта Бабина обосновались незаконные вооруженные формирования, которые отказались подчиняться законным властям. В качестве демонстрации своих целей боевики заблокировали населенный пункт и захватили в заложники его жителей.

В сложившейся ситуации правительственным силам Индии была поставлена задача совместно с российским воинским контингентом деблокировать село, зачистить его от боевиков и освободить заложников. Командиры российского и индийского батальонов разработали совместный план действий, детализировали задачу на картах и макете местности.

Оба подразделения, получив приказ, со своим штатным оружием и боеприпасами погрузились на боевую технику и совершили длительный марш в район сосредоточения.

В указанном районе российские и индийские военнослужащие сумели скрытно окружить боевиков.

После того как условные террористы отказались сдаваться и открыли огонь по правительственным войскам, к зачистке деревни приступили мотострелковые подразделения двух стран.

Разведывательные подразделения двух стран деблокировали захваченную боевиками дорогу и уничтожили наблюдательные пункты условного противника, в роли которого выступили индийские военнослужащие. После этого основные силы выдвинулись из районов сосредоточения к захваченной деревне.

Параллельно пришлось отработать дополнительные вводные. Террористы устроили засады на пути движения колонн, предварительно заминировав возможные маршруты прохождения. В этом эпизоде военнослужащие каждой из стран, действуя поочередно, продемонстрировали свою тактику действий по обеспечению безопасности колонны техники и уничтожению диверсионных групп условного противника.

Механизированная пехотная батальонная группа Индии первой пошла на штурм. Танки открыли огонь по позициям противника. Под их прикрытием с вертолетов Ми-8 высадился спецназ. В это же время с другой стороны в атаку бросились боевые машины пехоты с российскими мотострелками. Десант, зачищая дома, вступил в бой уже на ближних подступах к деревне. В этот момент в центре населенного пункта высадился еще и спецназ Индии.

Слаженными совместными действиями были уничтожены террористы без потерь со стороны личного состава освободителей. Спецназовцы сумели освободить здания с заложниками.

Кроме того, состоялись совместные стрельбы на специальных площадках. Российские и индийские военнослужащие на Т-90 и БМП-2 вышли на рубеж открытия огня и поразили сложные мишенные позиции, имитирующие боевую технику и укрепленные огневые точки противника. Отдельные занятия проводили между собой разведчики, танкисты, мотострелки, тыловики.

Кстати, о тыловом обеспечении. Россияне питались той же едой, что и их коллеги с полуострова Индостан. Рис, жареный картофель, курица в соусе карри. Хоть индийские повара и добавляли меньше специй в блюда для российских солдат, на русский вкус получалось все равно остро, признались военным журналистам военнослужащие. Жили наши бойцы в одноэтажных дощатых казармах.

Хозяева приготовили для гостей культурно-досуговую программу. Приморцы посетили древнюю крепость, храмы и дворцовые комплексы древнего города Орчха.

Также военнослужащие двух стран проводили совестные тренировки и соревнования. Состоялись товарищеские матчи по баскетболу и волейболу, по перетягиванию каната.

Домой наши бойцы и командиры вернутся на этой неделе.

Автор: Николай КУТЕНКИХ