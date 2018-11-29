Наезд на пешехода – наиболее частый вид ДТП С начала года на дорогах региона произошло 2236 автомобильных аварий с пострадавшими. В каждом третьем случае медицинская помощь оказана пешеходу, сообщили в пресс-службе краевой ГИБДД.

44 человека погибли по собственной неосторожности – при нарушении правил перехода проезжей части. 13 человек получили смертельные травмы в зоне действия пешеходного перехода.

Сотрудники Госавтоинспекции продолжают нести службу в усиленном режиме, уделяя особое внимание предупреждению нарушений ПДД со стороны как автомобилистов, так и пеших участников дорожного движения. Несмотря на многочисленные разъяснения ГИБДД мер административного воздействия и возможных случаев получения тяжелых травм по собственной халатности, в регионе ежедневно регистрируются автоаварии с участием пешеходов.

За минувший вторник из 12 автоаварий с пострадавшими 8 пришлись на пешеходов. Они произошли в утреннее и вечернее время в городах Владивостоке, Уссурийске, Лесозаводске, а также Надеждинском районе.

Так, в зоне действия регулируемого пешеходного перехода, расположенного в районе дома № 91а на ул. Некрасова в Уссурийске, была сбита 15-летняя школьница. За рулем автомобиля «Хонда СРВ» находилась 30-летняя женщина. На момент автоаварии ее стаж вождения составил 9 лет, ранее она не привлекалась к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Пострадавшая девочка получила травмы головы и бедра, однако ее жизнь вне опасности. По факту происшествия проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

По данным ГИБДД, среди нарушений, допускаемых водителями, лидирует нарушение правила проезда пешеходного перехода. На втором месте – превышение скоростного режима, на третьем – несоблюдение условий, разрешающих движение транспорта задним ходом. У пешеходов наиболее распространенным нарушением остается переход через проезжую часть вне пешеходного перехода, люди подвергают опасности свою жизнь и здоровье, экономя несколько минут времени.

В связи со сложной дорожной обстановкой Госавтоинспекцией принято решение о выставлении дополнительных нарядов ДПС в аварийно-опасных местах в утренние и вечерние часы.

Напомним, что согласно ПДД за непредоставление преимущества в движении пешеходам, пользующимся преимуществом, водителю грозят штрафные санкции в размере до 2,5 тыс. руб. Так, за одни сутки привлечены к ответственности 90 водителей. В свою очередь, нарушение ПДД пешеходом повлечет штрафные санкции в размере до 1,5 тыс. руб. В минувший понедельник, например, привлечено к ответственности свыше 200 пешеходов.

Автор: Отдел новостей «В»