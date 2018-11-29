В День Неизвестного солдата возложат цветы к памятнику морякам ТОФ В предстоящий понедельник, 3 декабря, в России отметят День Неизвестного солдата. В приморской столице в этот день пройдет памятное мероприятие в Гайдамакском сквере, сообщили в пресс-службе мэрии.

В 12 часов у памятника морякам Тихоокеанского флота, погибшим в 1945 году в боях с японскими империалистами, соберутся ветераны, воспитанники патриотических клубов и общественность. Они почтят память погибших героев и возложат к памятнику цветы. Присоединиться к мероприятию приглашают горожан и гостей краевого центра.

Автор: Отдел новостей «В»