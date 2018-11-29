Приморская столица не дымит Владивосток не вошел даже в двадцатку самых курящих городов России, и это тот случай, когда нахождение на последних местах рейтинга не может не радовать.

Рейтинг самых курящих городов страны составило агентство ZOOM MARKET, проводившее соцопросы в разных регионах России. Респондентам задавались вопросы: «Вы курите? Члены вашей семьи курят? Раньше вы курили?»

По итогам опроса Брянск, Москва и Краснодар возглавили рейтинг самых курящих городов России. В двадцатку «дымящих» мегаполисов вошли Иваново, Челябинск, Ростов-на-Дону, Воронеж, Пермь, Иркутск, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Самара, Красноярск, Омск и другие. Владивосток в этом опросе – что очень приятно – занимает далекое от лидерства место в 40-х номерах.

Автор: Отдел новостей «В»