Доллары и евро задержали на таможне Таможенники пресекли контрабанду крупной суммы в иностранной валюте из Приморья в КНДР, сообщили в пресс-службе Владивостокской таможни.

В Международном аэропорту Владивосток на «зеленом коридоре» зала вылета сотрудник Владивостокской таможни остановил пассажира, вылетающего в Корейскую Народно-Демократическую Республику.

Мужчина заявил, что имеет при себе незадекларированные денежные средства. 192,3 тысячи долларов США и 1000 евро были упакованы в коробку из-под обуви, находившуюся в кожаной сумке.

Так как гражданин КНДР не задекларировал иностранную валюту, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье УК «Контрабанда наличных денежных средств в особо крупном размере». Гражданину грозит штраф до пятнадцатикратной суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств, возможно также ограничение свободы сроком до четырех лет.

Справка «В»

При вывозе наличных денег и (или) дорожных чеков в общей сумме, превышающей в эквиваленте 10 тысяч долларов США, вывозимая наличность и (или) дорожные чеки подлежат таможенному декларированию в письменной форме.

Автор: Отдел новостей «В»