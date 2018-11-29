Наше кино смотри бесплатно Увидеть короткометражные фильмы, снятые в столице Приморья участниками школы любительской видеосъемки «Владивосток – Alive 2018», могут все желающие.

Занятия проходили в Приморском краевом центре народной культуры, слушателями стали 47 человек из числа творческой молодежи Владивостока.

Участники киношколы посещали обучающие мастер-классы по звукорежиссуре, препродакшен, видеомонтажу, операторской работе и многим другим кинопредметам. А затем под руководством кураторов в группах снимали собственные видеоролики на заданную тему. Результатом работы четырех групп стали киноработы, отражающие взгляд молодежи на Владивосток, его многообразие и неповторимость.

– Нам нравится снимать интересные видеоролики в обычной жизни и делиться ими с друзьями, а порой и со всем миром. Это помогает выразить себя, свои мысли и идеи. И киношкола – это возможность для нас делать более качественные и нужные киноработы, – сказал участник киношколы Егор Ведров.

Работы слушателей «Владивосток – Alive 2018» будут показаны сегодня, 29 ноября, в 18.00 в Центре содействия развитию молодежи Приморского края (ул. Посьетская, 14). Вход свободный.

Автор: Отдел новостей «В»