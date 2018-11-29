У Приморья особое место в нацпрограмме Подпрограмму, касающуюся развития Приморья и решения накопленных социально-экономических вопросов, необходимо вынести отдельным пунктом при подготовке Национальной программы развития Дальнего Востока.

Об этом заявил врио губернатора Приморья Олег Кожемяко на заседании Совета при полномочном представителе президента в ДФО, сообщили в пресс-службе края.

Олег Кожемяко подчеркнул, что в нацпрограмме важно учесть несколько направлений для Приморья: реальное повышение зарплат бюджетников, строительство объектов социальной инфраструктуры, благоустройство городов и поселков, улучшение качества дорожной инфраструктуры – все то, что сегодня волнует жителей.

«У нас сегодня 37 тысяч школьников учатся во вторую смену, более 200 школ требуют ремонта. Ежегодно в Приморье необходимо строить до 12 школ и детских садов. Нужны коренные преобразования и в здравоохранении, начиная с открытия 15-20 фельдшерских пунктов ежегодно, строительства не менее 10 поликлиник, амбулаторий и больниц в год. Эти и другие предложения мы подготовим отдельной подпрограммой для Приморья», – обозначил врио губернатора.

Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поддержал предложение и подчеркнул, что при разработке Национальной программы развития Дальнего Востока именно главы регионов должны обратить внимание на проблемы, существующие на территориях.

Кстати, предложения в нацпрограмму сможет высказать любой желающий. Общественное обсуждение начнется 15 декабря с открытием сайта dv2025.ru. Обсуждение нацпрограммы пройдет в три этапа. Первый – на уровне муниципалитетов, очное и с использованием электронных сервисов. Второй – на уровне субъектов Федерации. На этом этапе необходимо привлечь общественность, ученых, депутатов и обобщить предложения граждан. Третий этап – свести предложения на федеральном уровне.

К 1 июня поручено подготовить проект нацпрограммы и внести его для рассмотрения в правительство.

Автор: Отдел новостей «В»