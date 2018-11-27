«Луч» достиг золотой середины и ушел на каникулы Владивостокский «Луч» в минувшую субботу завершил осеннюю часть чемпионата Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Последний матч состоялся в Краснодарском крае с местным «Армавиром».

Этот выезд оказался для «лучистых» самым дальним к западным клубам страны. И самым продолжительным – три подряд поединка на чужих полях. Но он же стал и самым результативным для приморцев в нынешнем турнире. Поочередно были повержены «Балтика» со счетом 0:2 и «Зенит-2» с перевесом в один мяч – 0:1.

Естественно, что у приморцев накопилась усталость. И никто бы не упрекнул «желто-синих», если бы они оступились на Кубани. Но этого не произошло. Честь и хвала футболистам Владивостока.

Сама игра оказалась на редкость интересной. Особенно хорош был первый тайм. Обе стороны по очереди атаковали друг друга. Делали это большими силами и по всей ширине поля, с дальними ударами в глубину и прорывами на флангах. Каждый раз в завершение очередной атаки наносился решающий удар, но либо он был мимо ворот, либо на пути мяча вставал вратарь защищающейся команды. Чувствовалось, что скоро будет гол.

Его вкус первым ощутили армавирцы. В ходе очередного наступления на 22-й минуте матча к углу нашей штрафной площадки прорвался кубанский нападающий Дмитрий Мичуренков. Ему дальний пас из глубины поля отдал коллега по команде Олег Поляков. И вот тут досадную ошибку допустил основной вратарь приморцев Александр Котляров – он далеко выбежал из ворот в надежде первым успеть к мячу, хотя наперерез уже мчались два наших защитника. Все трое не успели, а форвард хозяев коряво пробил мяч над нашим голкипером в уже пустой створ – 1:0. Заметим, что до этого нелепого момента Александр Котляров держал в неприкосновенности наши ворота более 400 минут игрового времени – 4,5 полноценного матча!

«Желто-синих» такой расклад не смутил, и они продолжали свои атаки через все поле. В ходе одной из них нападающий «тигров» Иван Хлебородов по левому флангу ворвался в чужую штрафную. Его сбил местный защитник Сергей Мирошниченко, а потом еще и упал на него сверху. Никто не стал спорить, когда главный судья Максим Чембулатов из Костромы указал на 11-метровую отметку. Пенальти на 34-й минуте хладнокровно реализовал Наиль Замалиев – 1:1. У нашего защитника свой рекорд в ФНЛ: с начала сезона он получил больше всех в первой лиге желтых (7) и одну красную карточку.

После этого игра возобновилась с новой силой. Шансы для взятия ворот были у обеих команд. Причем в одном случае великолепно сыграл Александр Котляров, отразив удар в створ с близкого расстояния. А в следующем игровом эпизоде уже наши игроки не сумели воспользоваться появившейся возможностью для взятия чужих ворот. Ничья в конце осенней части турнира.

– Хотелось бы поблагодарить своих ребят, которые продлили нашу беспроигрышную серию на выезде, – не скупился на похвалу своим подопечным главный тренер «Луча» Рустем Хузин на послематчевой пресс-конференции. – Все-таки «Армавир» – сильная команда, и в последних матчах она это доказывает. Да и с нашей стороны игра была достойной. А вот результат… Не скажу, что он нас устроил. Хотелось бы выиграть, но соперник не дал. К тому же хозяева имели на один голевой момент больше. Забей они во втором тайме, когда был выход один на один с Котляровым, то не знаю, как игра бы сложилась в дальнейшем. Тройной выезд дает себя знать. Очень тяжелые матчи были. С «Армавиром», кстати, был самый сложный.

Тем не менее «Луч» честно заработал в этом поединке одно очко и сохранил за собой десятое место в турнирной таблице ФНЛ – «золотая середина». В его копилке 35 очков после 24 матчей. Кстати, от четвертого места, дающего право на проведение стыковых матчей с худшей командой премьер-лиги за выход в высший футбольный дивизион страны, наших земляков теперь отделяет всего три очка и команды «Нижний Новгород», «Сочи», «Шинник», «Краснодар-2» и «Спартак-2» (у московских спартаковцев также 35 очков). Но сумеют ли «тигры» обойти конкурентов? Это мы узнаем уже в следующем году. А пока – зимние каникулы.

P.S.

Итак, «Луч» простился со своими болельщиками до марта. В следующих номерах мы подведем итоги прошедшего сезона «тигров» и рассмотрим их шансы в весеннем этапе чемпионата России по футболу в первой лиге.

Автор: Николай КУТЕНКИХ