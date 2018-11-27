Показать себя в импровизации Польские джазмены проторили дорогу во Владивосток коллегам из Германии, Норвегии и Словакии

XV Международный джазовый фестиваль, продолжавшийся с 9 по 18 ноября, подарил жителям и гостям Владивостока немало встреч с известными зарубежными и российскими музыкантами.

Многие из них уже стали завсегдатаями этого музыкального форума, например, квартет саксофониста Игоря Бутмана или трио из Японии под управлением Мицуаки Киши. Японцы, кстати, выступали на первом Международном джазовом фестивале. Но, по всеобщему признанию зрителей, настоящим подарком меломанам стал концерт квинтета из Польши под руководством Войтека Мазолевского в день закрытия фестиваля.

Владивосток сродни Гданьску

Их выступление (поначалу меланхоличное) уже со второй композиции так завело зал, что под финал шоу, а это было именно шоу в стиле джаз-фьюжн, зрители не хотели отпускать музыкантов со сцены. В награду за свою виртуозную и зажигательную игру коллектив Мазолевского получил шквал оваций, крики «Браво!», «Давайте еще!», а также дипломы участников фестиваля.

Между тем композиции, которые играли поляки, не были джазом в классическом виде. Скорее, это сплав из всевозможных направлений современной музыки, включая блюз, рок и прогрессив, исполненный на фортепиано, трубе, саксофоне, электроконтрабасе и ударных. В пьесах Войтека Мазолевского можно уловить отголоски произведений Роберта Фриппа из группы King Crimson, групп Genesis, Yes и даже таких тяжеловесов рока, как Led Zeppelin. После концерта музыкант, мастерски владеющий электроконтрабасом, признался корреспонденту «В», что на его творчество действительно оказали влияние эти всемирно известные рок-группы 60-х и 70-х годов прошлого столетия. Которые, кстати, также не гнушались использовать произведения авторов классической и современной музыки. И эти заимствования не считаются плагиатом.

Более того, по словам господина Мазолевского, работая в студии, он также применяет технику, которую использовали легендарные музыканты в золотой век рок-музыки, к примеру, записывает свои композиции на магнитофон с 16 дорожками с аналоговым звуком. И выпускает свои записи не только на компакт-дисках, но и на виниле. Музыкант убежден, что запись в «цифре» не позволяет слушателю в полном объеме ощутить всю прелесть и очарование музыкального произведения и, следовательно, донести замыслы композитора.

Квинтет Войтека Мазолевского известен не только у себя на родине, но и во всем мире. Поэтому владивостокским поклонникам джаза повезло воочию услышать его и познакомиться с этим коллективом. После концерта музыканты запросто общались со зрителями, фотографировались, подписывали компакты и пластинки, которые можно было купить в фойе филармонии, где проходил XV Международный джазовый фестиваль.

Программа «Комеда», которую поляки показали во Владивостоке на джазовом фестивале, была впервые представлена несколько дней тому назад в Варшаве, до отъезда в Россию, а также 15 ноября в Москве. Проект посвящен Кшиштофу Комеде, известному польскому пианисту и композитору, написавшему музыку к 70 кинофильмам. Его считают родоначальником национальной школы джаза. Он умер в апреле 1969 года в возрасте 37 лет. В Польше в городе Слупске ежегодно проходит фестиваль джазовых композиторов памяти Кшиштофа Комеды.

– Каждый год мы даем сто концертов в Польше и в Европе. Можно сказать, что мы объехали все континенты, исключая Австралию. На Северном полюсе тоже не были, но недавно выступали в Норвегии, где нас принимали очень тепло. В прошлом году мы с успехом выступили в Москве, в кинотеатре «35 миллиметров». Мы играли в Корее, Японии, но во Владивостоке впервые. Слышали от польских музыкантов, что в вашем городе проводится джазовый фестиваль и что о нем очень хорошие отзывы. Поэтому, когда нам предложили выступить в столице Приморья, сразу согласились. Сейчас до вас добраться очень просто. Я сам из Гданьска. Это такой же портовый город, как Владивосток. Они даже чем-то похожи. В день приезда я прогулялся по городу без гида. Всегда так делаю в незнакомых городах, чтобы лучше узнать людей и познакомиться с достопримечательностями. Еще заметил, что во Владивостоке приветливые и открытые люди, как в Гданьске. В Москве все по-другому, – признался Войтек Мазолевский.

Напомним, что за 15-летнюю историю Международного джазового фестиваля это второй приезд во Владивосток музыкантов из Польши. В прошлом году на джазфесте выступал со своим коллективом польский саксофонист и композитор Адам Перончик, музыкант с мировым именем. Его уважительно называют новатором польского джаза. В 2015 году он был признан лучшим саксофонистом по версии журнала Saprano Jazz Forum. В списке музыкальных заслуг Перончика 18 номинаций на джазовую премию Fryderyk (Polish Grammy), среди которых большинство побед, в том числе «джазовый альбом года» и «джазовый музыкант года».

Когда Перончику сказали, что есть возможность выступить во Владивостоке, он сразу же согласился, несмотря на плотный гастрольный график. Прознав, что поляки едут играть во Владивостоке, аналогичное желание высказали музыканты из Норвегии, Германии и Словакии. В 2017 году ансамбль Адама Перончика, будучи гостем XIV Международного джазового фестиваля во Владивостоке, отыграл концерт в День независимости Польши. В зале тогда присутствовал Кшиштоф Свидерек, генеральный консул Польши в Иркутске.

Каждый показал свои способности

Можно сказать, что визит коллектива Перончика в Приморье – дело случая. В январе 2017 года во Владивосток приезжал директор Польского культурного центра в Москве Дариуш Клеховский, чтобы разведать, есть ли на краю России какая-либо культурная жизнь. Узнав, что в городе нашенском ежегодно проходит джазовый фестиваль, он загорелся идеей организовать здесь выступление джазменов из Польши. В 2018 году он и привез квинтет Войтека Мазолевского. Это дорогостоящий проект, который полностью оплатили польские налогоплательщики, – перелет из Варшавы до Москвы и Владивостока плюс проживание в гостинице и гонорар музыкантам. По словам Дариуша Клеховского, очень солидного даже по европейским меркам. Но, как убедились поклонники джаза во Владивостоке, музыканты Мазолевского того стоят.

– Я считаю Владивосток самым красивым городом России. После Омска, конечно, где я прожил четыре года. Ваш город для поляков неизвестен, тем не менее он очень интересный – заверил корреспондента «В» господин Клеховский, прекрасно говоривший по-русски.

На вопрос, как он оценивает выступление группы Мазолевского, директор Польского культурного центра ответил не задумываясь:

– Поначалу сомневался, понравится ли российским слушателям то, что нравится мне. Но реакция публики подтвердила, что я не ошибся. Музыканты специально построили выступление так, чтобы вначале были спокойные, однотонные композиции, затем у каждого исполнителя была возможность показать свои способности в импровизации. Потому что джаз построен на импровизации, а они – хорошие импровизаторы. В том числе и сам Мазолевский, хотя, казалось бы, контрабас не дает такую возможность. Но то, что он сделал, это и есть настоящее творчество. Каждый из этих музыкантов особенный. Мазолевский собрал хорошую команду музыкантов, молодых, но уже опытных. Они практически все выросли в музыкальных семьях. Например, саксофонист Марек Поспешальский из музыкальной семьи. Его отец известный в Польше музыкант. Его братья и сестры тоже музыканты, иногда они играют в семейном ансамбле. Марек обожает импровизацию, и он это делает мастерски. Как и другие музыканты квинтета, например, пианистка Яна Дуда, она очень своеобразна. Казалось бы, эта маленькая, хрупкая девушка создана не для джаза. С другими музыкантами она играет и записывает совершенно другую музыку, классику и рок, но у Мазолевского Яна Дуда показывает себя как первоклассный джазовый музыкант. Еще в квинтете особенный трубач из Словакии Оскар Торок, который постоянно востребован польскими оркестрами. В Польше Мазолевского считают молодым виртуозом, который хорошо играет симфонический рок, прогрессив и тяжелый рок. Это он делает в своем проекте Pink Froyed, с которым много и успешно гастролирует. Но с квинтетом, который выступал во Владивостоке, он играет традиционный джаз, а также джаз с элементами рока. Исполнители очень хорошо понимают публику и пристраиваются под ее настроение. Например, три концерта в Москве были совершенно другими, чем во Владивостоке. Они мне сами об этом сказали после выступления. Это во-первых. Во-вторых, Мазолевский сказал, что их так радует и вдохновляет музыка, что они готовы играть в пустом зале для себя. С той же отдачей, если бы в зале был аншлаг. Это показывает их высокий профессионализм.

Будут ли участвовать польские музыканты в Международном джазовом фестивале в 2019 году? На этот вопрос господин Клеховский не дал утвердительного ответа:

– Возможно, если пригласят.

Автор: Сергей КОЖИН