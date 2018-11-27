Больше всех надо или тарифы неподъемные? Аналитики сервиса SuperJob провели исследование в 37 городах России с населением более 500 тысяч человек и выяснили, сколько денег их жителям нужно для счастья. Оказалось, что самые требовательные россияне проживают во Владивостоке, они назвали сумму в 208 тысяч рублей ежемесячно.

По этому показателю столица Приморья обошла Москву. Среднестатистический житель столицы РФ будет счастлив за 207 тысяч рублей в месяц. Тройку рейтинга замыкает Ростов-на-Дону, жители которого мечтают о зарплате в 203 тысячи. Запросы петербуржцев оказались более скромными – им достаточно 160 тысяч в месяц.

Стоит ли обвинять жителей приморской столицы в излишней меркантильности, «В» поинтересовался у известного в регионе финансиста, председателя НП «Лига финансовых институтов» Александра Ивашкина.

– Люди не связывают счастье с деньгами, даже когда их не очень много, но, несомненно, прикидывают, сколько им потребуется для безбедной жизни. Поэтому полученные в ходе опроса данные о «цене» счастья нужно считать условным индикатором уровня жизни в том или ином регионе. В Ростове-на-Дону, который оказался на третьем месте, запросы выше, чем в Татарстане и Набережных Челнах. А вот мои земляки – жители Владивостока – оказались самыми требовательными: для счастья им необходимо больше всех – 208 тысяч рублей в месяц. И это вовсе не потому, что местное население самое амбициозное в стране и жадное до денег. Просто «цена» проживания во Владивостоке (тарифы на ЖКХ, стоимость топлива, продукты, прочие насущные нужды и радости жизни) гораздо выше, чем в Москве с ее столичными зарплатами и ценами. Уверяю вас: камчатские, сахалинские, чукотские и магаданские интервьюеры этого опроса (если бы таковой был у них) выдали бы суммы гораздо выше, чем владивостокцы. Получать маленькую зарплату во Владивостоке психологически тяжело еще и потому, что здесь за какой-то десяток лет рядом стоящие китайские деревни превратились почти в мегаполисы. Такими же темпами растет и уровень жизни китайских соседей, он уже давно обошел приморский.

Автор: Александр КАРАСЕВ