Деловые круги и общественные объединения города договариваются о сотрудничестве В администрации краевого центра прошла первая встреча представителей ассоциаций резидентов свободного порта Владивосток и территориальных общественных самоуправлений (ТОСов).

Организатором мероприятия выступило управление по реализации проектов и поддержке гражданских инициатив администрации Владивостока, сообщили в пресс-службе мэрии. Как отметил руководитель управления Кирилл Батанов, цель собрания – наметить пути дальнейшего сотрудничества и взаимовыгодной работы.

«Главное – это не только познакомиться, но и в первую очередь избежать возникновения каких-то сложных ситуаций, когда мнения бизнеса и жителей расходятся и начинаются конфликты. Основная задача такого сотрудничества – сбалансировать интересы жителей и предпринимателей еще до разработки проектов и инвестирования. Конечно же, все прекрасно понимают, что город растет и развивается и нам нужны новые дома, магазины и предприятия. В то же время мы живем в уже существующей застройке, где сложились человеческие сообщества, какие-то традиции и жители имеют право на общественные территории: скверы, детские и спортивные площадки», – пояснил задачи встречи Кирилл Батанов.

Он также отметил, что сегодня большинство жителей поддерживают начинания бизнеса, но у всех есть свои определенные требования и пожелания.

«Порой люди не против нового магазина, строительства дома и так далее, но им обязательно нужен тротуар, по которому дети бы шли в школу, новая лестница, спортплощадка, место для выгула собак. И зачастую для бизнеса нет никаких сложностей, чтобы включить это в проект», – добавил Кирилл Батанов.

Руководитель ассоциации резидентов свободного порта Денис Гарин, в свою очередь, отметил, что ассоциация сегодня включает в себя 35 резидентов, которые работают на территории Приморья. Они готовы инвестировать средства в реализацию различных проектов.

Представители ТОСов подчеркнули, что готовы представить бизнесменам проекты развития своих территорий. Быть может, какие-то из них заинтересуют резидентов и в городе появятся новые дома, спортивные комплексы, предприятия бытового обслуживания – там, где это необходимо жителям.

Представители двух ассоциаций – резидентов свободного порта и ТОСов – договорись, что проведение совместных расширенных встреч должно стать регулярным.

«Уверены, что бизнесмены нас услышат и реализовывать проекты будут, опираясь на наше мнение, мнение местных жителей. Мы готовы к сотрудничеству и диалогу», – заверили представители территориальных общественных самоуправлений Владивостока.

Автор: Отдел новостей «В»