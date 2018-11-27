В числе наказов горожан – ремонт лестниц, подпорных стен... На минувшей неделе городские депутаты совместно с представителями администрации Владивостока обсудили ход выполнения наказов на 2018 год.

В основном пожелания избирателей касались объектов дорожно-транспортной инфраструктуры, в частности, ее адаптации для инвалидов и маломобильных групп населения, ремонта многочисленных лестниц, межквартальных дорог, благоустройства скверов, проведения или ремонта сети наружного освещения. Всего же, как пояснил, открывая заседание председатель Думы Владивостока Андрей Брик, в перечень этого года вошли 44 наказа на общую сумму 66 млн рублей.

Заместитель главы администрации Владивостока Наталья Зубова в своем докладе пояснила: в настоящее время выполнено 32 наказа, еще семь намерены выполнить до конца года. Пять наказов выполнить в этом году не представляется возможным по разным причинам, поэтому два из них уже включены в перечень наказов избирателей на 2019 год. Речь идет о восстановлении подпорной стены на улице Черняховского, на которую в этом году была разработана проектно-сметная документация, и благоустройстве видовой площадки на улице Добровольского, 13. Также в будущем году планируется восстановление ступеней виадука на улице Гоголя, ремонт лестницы между домами № 40 и 44 на улице Жигура, организация поворота через улицу Окатовую в сторону Змеинки.

В этом году проводилась работа по выполнению дополнительных 37 наказов избирателей по ремонту лестниц, подпорных стен. Из них полностью выполнены 13 наказов на сумму более 18 млн рублей, в настоящее время ведутся работы по 24 наказам на сумму около 23 млн рублей. В целом до конца года будут отремонтированы 30 лестниц на сумму 7,8 млн рублей, подпорные стены на 15,5 млн рублей; установлены сети наружного освещения в сквере у Дома профсоюзов по адресу Светланская, 47 на 2,6 млн рублей. Много внимания было уделено именно обсуждению мероприятий по адаптации объектов дорожно-транспортной инфраструктуры для маломобильных граждан. Всего на эти цели было потрачено 15,2 млн рублей.

– В рамках исполнения наказов избирателей выполнен большой объем работ по созданию объектов доступной среды на важных социальных маршрутах. В том числе на участках от пешеходного перехода на улице Русской, 21а до поворота на улицу Кирова, от остановки общественного транспорта «Багратиона» до остановки «Больница рыбаков», – прокомментировал депутат Дмитрий Поташев.

– Все наказы избирателей, включенные в перечень на этот и будущий год, социально значимые и выбрать наиболее приоритетный невозможно, – отметил председатель думы Андрей Брик. – Самый же затратный – ремонт стадиона «Строитель», внесенный в перечень на будущий год. Наказы, работы по которым еще ведутся, должны быть выполнены до конца года, все замечания к качеству – устранены. Совместно с представителями администрации города депутаты проконтролируют этот процесс. А в конце декабря мы подведем итоги исполнения наказов избирателей в текущем году.

Автор: Лика ТКАЧЕНКО