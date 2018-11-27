Перечень дорог, требующих ремонта, составили на основе обращений граждан За октябрь – ноябрь этого года дорожные рабочие провели ремонт на 50 улицах краевой столицы. Выполнить эти работы удалось благодаря выделению дополнительных средств из дорожного фонда администрации Приморского края, отметили в пресс-службе мэрии.

В управлении дорог и благоустройства городской администрации уточнили, что в течение последних двух месяцев во Владивостоке удалось отремонтировать более 30 тысяч квадратных метров дорожного покрытия.

Бригады дорожников трудились в разных районах краевого центра, проведя аварийно-восстановительный ремонт основных и дублирующих дорог. Дорожное полотно отремонтировали на Шкотовской, Борисенко, Военном шоссе, проспекте «Красного знамени», Пушкинской, Котельникова, Сабанеева, Шуйской, Карской, Калинина, Некрасовской, Океанском проспекте, Партизанском проспекте, Сипягина, Крыгина, Тунгусской, Ковальчука, Шилкинской, Адмирала Юмашева, Воропаева, Приходько, Стрелковой, Шепеткова, Никифорова, Окатовой, Фастовской, Монтажной, Надибаидзе, Вилкова, Успенского, 2-й Крутой, Минеральной, Тимирязева, Свердлова, 4-й Восточной, проспекте 100 лет Владивостоку, Багратиона, Лермонтова, Чичерина, Узбекской и на других улицах.

«Работы преимущественно проводились в ночное время, когда спадала интенсивность дорожного движения. Работали в два этапа, которые подразумевают предварительную подготовку и непосредственно устройство асфальтобетонного покрытия. В работах были задействованы несколько бригад рабочих и спецтехника», – сообщили специалисты управления дорог и благоустройства мэрии.

Дорожники также отметили, что перечень объектов, требующих ремонта, был составлен на основе обращений граждан, поступающих в администрацию города, а также мониторинга территорий районов, который проводят специалисты администрации города.

Автор: Отдел новостей «В»