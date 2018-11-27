Работы оценит большое детское жюри В городском Дворце детского творчества 1-2 февраля 2019 года пройдет IX Всероссийский кинофестиваль «Веселая ларга», сообщили в пресс-службе мэрии.

Муниципальная площадка объединит несколько тысяч юных кинематографистов и тележурналистов. Участников и зрителей ждут кинопоказы, мастер-классы, общение с творческим профессиональным сообществом. Ежегодно в фестивале принимают участие около 600 творческих работ.

Традиционно в роли сценаристов, режиссеров, операторов и актеров выступают юные жители не только Владивостока, но и других городов Приморья, а также всей России. Так, участниками прошлых фестивалей стали ребята из Омска, Санкт-Петербурга, Москвы, Кирова, Тольятти, Новосибирска. Была даже совместная российско-итальянская работа. В течение двух фестивальных дней в муниципальном Дворце детского творчества будут проходить встречи с творческими коллективами, начнут работу творческие мастерские, состоятся мастер-классы с режиссерами видеомонтажа, операторами, журналистами. Также будут показаны фильмы, которые сделали дети и подростки.

Победители каждой номинации получат дипломы фестиваля и призы администрации Владивостока. В этом году ребята будут соревноваться в 10 номинациях:

– Игровой фильм (не более 15 минут)

– Документальный, научно-популярный, краеведческий фильм (до 10 минут)

– Телепрограмма (фрагмент до 15 минут)

– Тележурнал (до 15 минут)

– Мультфильм (до 5 минут)

– Социальная реклама, телерепортаж, новостной сюжет (до 5 минут)

– Самый веселый фильм

– Лучший киносценарий

– Лучший фильм о фестивале «Веселая ларга»

– Лучшая визитка коллектива (фильм, или (и) живое выступление до 3 минут).

Также в этом году учреждена дополнительная номинация, где работы будет оценивать большое детское жюри – «Взрослые для детей и о детях».

Заявки и работы можно присылать по адресу: 690019, Приморский край, г. Владивосток, Океанский проспект, 43-7, ВГ ДДТ, оргкомитет фестиваля «Веселая ларга» или online на электронный адрес 765410@mail.ru.

Автор: Отдел новостей «В»