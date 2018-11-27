Молодых педагогов во Владивостоке стало больше С лета этого года в школы приморской столицы пришли работать 74 молодых специалиста.

Как подчеркнули в пресс-службе мэрии, таких результатов удалось добиться благодаря упрощению ряда условий в муниципальной программе «Молодой педагог», по которой учителя могут получать доплаты – 18 тысяч рублей ежемесячно в течение первых трех лет работы. Также устраиваясь на работу в статусе «молодой педагог», специалист получает около 40 тысяч подъемных.

Корректировка муниципальной программы поддержки молодых педагогов произошла в трех пунктах. Из условий программы была убрана формулировка «впервые трудоустроившийся учителем во Владивостоке». Теперь иногородние педагоги, переехавшие во Владивосток и успевшие поработать по профессии в других регионах, также могут участвовать в программе. Раньше это было невозможно. Также были расширены возрастные рамки. Теперь молодым педагогом считается специалист в возрасте до 35 лет, а не 30, как было раньше. И последнее изменение касается основного образования претендента. Раньше, если специалист обладал непрофильным дипломом, даже пройдя соответствующие курсы по педагогике, он не мог участвовать в программе. Теперь, если пройдет переподготовку и прослушает 250 часов лекций, то также подпадает под статус «молодой педагог».

Изменения в программе произошли в июле этого года. И уже принесли свои результаты. Для сравнения: в прошлом году благодаря программе в школы и детские сады города пришли работать 69 молодых педагогов. С лета этого года таких специалистов уже 74.

Автор: Отдел новостей «В»