Подспорьем в уборке снега станут 240 видеокамер В администрации Владивостока прошло заседание коллегии по вопросам готовности краевого центра к предотвращению и ликвидации последствий снегопадов и гололеда предстоящей зимой. Оно состоялось под председательством и. о. главы города Сергея Шерстюка, сообщили в пресс-службе муниципалитета. Участниками заседания стали спикер городской думы Андрей Брик, заместители главы администрации, руководители различных управлений мэрии и подведомственных учреждений, представители ГИБДД.

С докладом выступил Владимир Ковалевич, начальник административно-территориального управления Ленинского района. Он также является руководителем рабочей группы по мониторингу готовности к предотвращению и ликвидации последствий снегопадов и гололеда, которая создана в администрации города в этом году.

«Очистка территорий, в том числе прилегающих к зданиям, от снега и льда силами и средствами собственников зданий, сооружений, самостоятельно или по договору со специализированной организацией должна проводиться незамедлительно после выпадения осадков, – отметил Владимир Ковалевич. – Вывоз снега должен быть произведен также в максимально короткие сроки».

Как сообщил Владимир Ковалевич, для обработки дорог и предотвращения образования гололедных явлений на тротуарах и лестницах на зимний период 2018-2019 года заготовлено более 9 тысяч тонн песко-соляной смеси и 1900 кубометров жидкого реагента. При необходимости реагенты будут закуплены дополнительно.

Обозначено 12 точек базирования специализированной дорожной техники. Для складирования снега готовы две площадки в районе трассы Седанка – Патрокл. Складирование снега на центральной площади Владивостока в этом году не планируется.

Для уборки в зимний период подготовлено и укомплектовано водительским составом для работы в сменном круглосуточном режиме 130 единиц техники (112 – основной и 18 – вспомогательной). К уборке города от снега планируется привлечь 170 рабочих МБУ «Содержание городских территорий». Дополнительно к вывозу снега на площадки складирования планируется привлечь пять организаций.

Большим подспорьем в уборке снега должны стать 240 видеокамер, которые установлены на всех важных магистралях и развязках города, спусках-подъемах, вблизи медицинских, школьных учреждений. Об этом на коллегии сообщил и.о. директора единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) города Виталий Хаценко. В случае необходимости картинка с любой из камер может быть выведена на монитор ЕДДС. Это позволит специалистам оперативно реагировать на ситуации и направлять на проблемный участок нужных специалистов, в том числе сотрудников ГИБДД.

Начальник управления по работе с муниципальными учреждениями образования Марина Фролова напомнила, что школы и детсады в случае снегопада работают в обычном режиме. Решение о том, идти ребенку в школу или сад, принимают родители. Отсутствие ребенка на занятиях не считается прогулом.

Участники заседания пришли к выводу, что ликвидация последствий первого снегопада во Владивостоке прошла оперативно, ответственные за уборку снега службы и техника вышли на улицы сразу после начала осадков и успешно справились со своими задачами.

«Мы смогли обработать дороги реагентом еще до того, как их покрыло снегом, – сообщил замначальника городского управления дорог и благоустройства Юрий Трунов. – Планируем продолжить такую практику и в дальнейшем».

Сергей Шерстюк подчеркнул, что в случае непогоды все проблемные вопросы необходимо решать коллегиально и в кратчайшие сроки. Ситуация по подготовке города к возможным снегопадам находится под контролем.

Автор: Отдел новостей «В»