Прочти сказку на весь мир В начале декабря в крупнейших городах России – Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Красноярске, Екатеринбурге и Владивостоке пройдет необычная акция – google-чтения «От мала до велика».

Это онлайн литературный марафон, участники которого будут читать вслух сказки. В столице Приморья площадкой для чтения станет Музей города, что на Петра Великого, 6.

Напомним, что в этом музее уже проходили подобные всероссийские акции, когда известные люди читали в прямом эфире из разных городов мира «Анну Каренину», произведения Чехова… А вот теперь – сказки.

– Сказки – неотъемлемая часть русской культуры, в полной мере передающая самобытность нашей страны. Не случайно именно эти произведения вдохновляли режиссеров и мультипликаторов «Союзмультфильма» на создание целой череды великолепных полнометражных анимационных фильмов. Именно они сейчас входят в золотой фонд мировой анимации. Мы будем сопровождать чтение созданием иллюстраций, – сказала Юлиана Слащева, председатель правления «Союзмультфильма».

В проекте примут участие известные люди и обычные интернет-пользователи. Более 300 человек со всей России прочитают около 70 народных и авторских сказок, отобранных командой проекта – от знаменитых произведений Александра Пушкина до «Курочки Рябы».

Вы тоже можете стать участником акции. Для этого нужно зайти на сайт skazki.withgoogle.com, прочитать один из предложенных отрывков или свою любимую сказку на камеру и загрузить получившееся видео через простую онлайн-форму. Прием заявок продлится до 30 ноября включительно.

Автор: Отдел новостей «В»