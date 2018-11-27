Навели санитарный порядок на берегу Приморские спасатели активно включились в работу по расчистке русел рек края. Специалисты наводят санитарный порядок на берегах, параллельно инспектируя работу противопожарного водоснабжения, сообщила пресс-служба края.

Работы ведутся во всех районах. Так, сотрудники 71-й пожарно-спасательной части в Дальнереченском районе провели очистку и навели санитарный порядок на берегу реки Белой, протекающей в непосредственной близости к территории части.

Традиционно с наступлением холодов в гарнизонах пожарной охраны проводится работа по улучшению противопожарного водоснабжения. Пожарные оборудуют места возможного забора воды для тушения возгораний в зимний период. Устанавливаются и утепляются места забора воды, расчищаются подъезды к открытым водоисточникам.

Автор: Отдел новостей «В»