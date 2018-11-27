Краевая инспекция стройнадзора оштрафовала застройщиков на 22 миллиона рублей В Приморье инспекция регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства в этом году провела более 1,6 тысячи проверок деятельности застройщиков. По их итогам вынесено почти 600 постановлений о нарушении действующего законодательства на сумму свыше 22 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе края.

Как отметил и.о. руководителя инспекции Вячеслав Рябов, сотрудники организации осуществляли надзор на 795 объектах капитального строительства, контроль и надзор за соблюдением законодательства в области долевого строительства застройщиков и контроль за деятельностью жилищно-строительных кооперативов – на 93 объектах.

Также во время проверок сотрудники инспекции вынесли предупреждения застройщикам. Этим видом наказания представители контрольного органа заменяют штраф, если нарушения совершены впервые и не причинили никакого вреда. По итогам девяти месяцев 2018 года выдано 132 таких предупреждения.

Также юридические лица и предприниматели получили 66 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований.

Автор: Отдел новостей «В»