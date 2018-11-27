Российский автобус сменил «корейца» на городском маршруте Новый автобус марки «Вектор» Павловского автомобильного завода с понедельника начал работать на маршруте № 26 «Луговая – Горностай – Десантная» во Владивостоке. Автобус 2018 года выпуска российского производства заменил на линии корейский «Дэу» 2012 года, уточнили в пресс-службе мэрии.

Коммерческие перевозчики продолжают – по требованию администрации Владивостока – обновлять автобусный парк.

«С одной стороны, корейский автобус, который раньше работал на маршруте, нельзя назвать старым, – отметил заместитель директора компании «Каслар» Сергей Храмылев. – Однако он не справлялся с пассажиропотоком, и люди постоянно жаловались нам, что салон переполнен. Поэтому приняли решение поставить на маршрут машину большей вместимости».

По словам Сергея Храмылева, вместимость автобуса ПАЗ «Вектор» составляет около 60 человек: здесь 22 посадочных места, еще 30 человек могут ехать стоя. Этому способствует просторная задняя площадка в салоне и широкий проход между сиденьями. Корейская машина этим похвастаться не могла.

Как уточнили в управлении транспорта администрации города, 10 автобусов ПАЗ «Вектор» сегодня успешно работают на маршруте № 54. Стоимость одной машины составляет 3,25 миллиона рублей. Все автобусы компания «Каслар» взяла в лизинг.

Также в этом году обновление автопарка произошло на маршруте № 40. Весной 12 новых автобусов SIMAZ закуплено на маршрут № 55 и несколько машин «Газель Next» 2017 года – на 13-й. Требование по обновлению автобусного парка для коммерческих перевозчиков станет частью новых контрактов, которые городские власти планируют заключить с ними в следующем году.

Справка «В»

Сегодня во Владивостоке работают 13 коммерческих автоперевозчиков и один муниципальный (ВПОПАТ-1).

Автор: Отдел новостей «В»