Малый бизнес Приморья сможет получать кредиты под 7,5 % годовых В 2019 году на поддержку малого бизнеса в Приморье будет направлено 650 миллионов рублей. Об этом заявил врио губернатора края Олег Кожемяко в минувшую пятницу, 23 ноября, на открытии краевой конференции предпринимателей «Бизнес у моря».

Открывая пленарную сессию конференции, Олег Кожемяко отметил, что приморский бизнес всегда был самым активным на Дальнем Востоке. Развитие малого и среднего предпринимательства – это национальный приоритет, обозначенный президентом России Владимиром Путиным.

Для выполнения поручения главы государства в Приморье сформирована региональная программа, которая содержит план действий на ближайшие пять лет. В числе задач – увеличить число занятых в малом бизнесе до 320 тысяч человек (в 2017 году – 260 тысяч), в 1,5 раза увеличить оборот малых и средних предприятий до 1,5 миллиарда рублей (в 2017 году этот показатель составлял 1 миллиард рублей), а также вдвое нарастить несырьевой экспорт за счет продукции малых и средних компаний почти до 800 млн долларов США. Сейчас этот показатель – 400 млн долларов.

«Чтобы добиться этих результатов, только в 2019 году на поддержку малому бизнесу будет направлено более 650 миллионов рублей. Доля краевого бюджета – 7 %, остальные средства – федеральные. Это больше, чем общий объем финансирования на эти цели за последние три года», – подчеркнул Олег Кожемяко.

Врио губернатора отметил, что уже в 2019 году в Приморье заработает краевая микрофинансовая организация, которая будет предоставлять кредиты малому бизнесу под 7,5 % годовых. Для отдельных категорий, таких как моногорода, производители, социальные предприниматели, ставка будет еще ниже. Эти средства уже заложены в краевой бюджет.

Среди других мер поддержки бизнеса на следующий год Олег Кожемяко обозначил краевую программу субсидирования лизинга техники, создание в Приморье центра поддержки социального предпринимательства и лаборатории по сертификации приморской продукции для продажи на международных рынках, открытие центра прототипирования для начинающих предпринимателей.

Кроме того, в ближайшее время на рассмотрение Законодательного собрания Приморья по инициативе Олега Кожемяко будет внесен законопроект о снижении вдвое ставок налога по упрощенной системе для вновь созданных производителей товаров, а также отраслей, вовлеченных в реализацию национальных проектов.

Автор: Отдел новостей «В»