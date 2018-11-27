«Варяг» стал лучшим на флоте Лучшим кораблем Тихоокеанского флота по итогам 2018 года признан гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер «Варяг».

Минувшей осенью его экипаж отличился, поразив в Охотском море крылатыми ракетами «Вулкан» малозаметную дрейфующую надводную цель на дистанции более 500 километров. Сейчас флагман ТОФ находится в боевом походе у берегов Юго-Восточной Азии и в конце минувшей недели провел учение в море с кораблями Брунея.

В минувшую субботу во Владивостоке состоялось заседание военного совета флота, на котором его командующий адмирал Сергей Авакянц подвел итоги деятельности сил крупнейшего в России оперативно-стратегического объединения, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

– Тихоокеанцы приняли участие в крупнейших за последние десятилетия маневрах «Восток-2018», провели ряд специальных учений, отчитались в рамках инспекторской проверки Приморской флотилии разнородных сил флота, – отметил Сергей Авакянц. – Впервые проведены совместные ракетные стрельбы по морским целям береговых ракетных комплексов, атомного подводного крейсера и надводных кораблей, отработаны задачи по отражению атаки средств воздушного нападения условного противника на отряд кораблей. Также в первый раз в регионе проведена стрельба комплексом С-400 «Триумф» по сложной воздушной цели. Весь опыт, полученный в ходе проведения этих мероприятий, будет учтен и станет основой для дальнейшего развития ТОФ на ближайшие годы.

Адмирал отдельно отметил успешный экспериментальный спуск в водолазном колоколе на глубину 416 метров с выходом на грунт с борта спасательного судна «Игорь Белоусов» акванавтов ТОФ, которые установили несколько рекордов России и военно-морского флота.

Командующий вручил кубки и грамоты лучшим кораблям и соединениям флота. В их числе группировка подводного флота на Камчатке, дивизия надводных кораблей Приморской флотилии и ряд других. А командир 155-й отдельной бригады морской пехоты полковник Дмитрий Петух получил в соответствии с указом президента страны орден Мужества. Еще целый ряд военнослужащих награжден ведомственными медалями министерства обороны, грамотами.

В заключение заседания военного совета адмирал Сергей Авакянц поставил перед подчиненными задачи на новый учебный год. Он отметил, что флоту предстоит принять в свой состав новые боевые корабли и суда обеспечения, а также корабли, прошедшие серьезную модернизацию, осваивать современные образцы оружия.

Автор: Николай КУТЕНКИХ