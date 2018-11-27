В совместных планах на 2019 год – фестивали, праздники и памятные даты Во Владивостоке определили, какие праздничные даты будут праздновать горожане в следующем году совместно с общественными организациями в рамках реализации муниципальной подпрограммы «Развитие общественного партнерства».

На праздничные мероприятия, концерты и события в честь памятных дат выделили средства из городского бюджета, сообщили в пресс-службе мэрии.

Так, в краевом центре в следующем году пройдет фестиваль национальных культур «Меридиан дружбы», праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы, Дню садовода и огородника, Дню матери, Дню России, Дню Героев Отечества и многие другие. Кроме этого, во Владивостоке запланирован и ряд памятных событий в честь Дня снятия блокады Ленинграда, вывода войск из Афганистана, освобождения узников фашистских концлагерей и других дат.

«Эти мероприятия будут проведены совместно с советом ветеранов города, а также общественными организациями и объединениями», – отметила Ольга Михалева, начальник отдела по развитию общественного партнерства администрации города.

Всего запланировано проведение порядка 70 мероприятий.

Автор: Отдел новостей «В»