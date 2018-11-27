Дачников Владивостока ждут бесплатные экскурсии В следующем году в краевом центре продолжат цикл мероприятий для садоводов и огородников. Как сообщили в пресс-службе мэрии, дачников ждут бесплатные экскурсии, мастер-классы и познавательные лекции. Средства на это выделяют из городского бюджета.

В управлении по исполнению программ по поддержке населения мэрии уточнили, что совместно с Союзом садоводов для дачников будут организованы автобусные поездки по Приморскому краю в овощные и ягодные опытные станции, крестьянские хозяйства, плодовые питомники и личные подсобные хозяйства. Горожан ждут также лекции и мастер-классы, посвященные актуальным вопросам в сфере дачного хозяйства.

«По сложившейся традиции дачникам в 2019 году предложат принять участие и в общегородском конкурсе на звание лучшего садовода и огородника. Победители и призеры получат денежные сертификаты на приобретение садовой техники и инвентаря», – отметили в управлении.

Автор: Отдел новостей «В»