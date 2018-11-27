Эстафета огня Универсиады приближает Владивосток к статусу столицы ДФО В субботу, 24 ноября, во Владивостоке прошел этап эстафеты огня Всемирной зимней Универсиады – 2019, которая пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года. Участниками эстафеты стали 25 человек – спортсмены, общественные деятели и волонтеры. Сначала зажженный факел пронесли в центре столицы Приморья, а затем эстафета переместилась на остров Русский в кампус ДВФУ.

Напомним, огонь Всемирной Универсиады в Красноярске был зажжен 20 сентября в итальянском Турине, где в 1959 году прошли первые Студенческие игры. В рамках международного этапа эстафета прошла в Алма-Ате и Харбине. Первой в России огонь Универсиады встретила Москва 29 сентября. Завершится эстафета огня Студенческих игр 1 марта 2019 года в Красноярске, за день до старта Универсиады.

Перед началом забега перед собравшимися выступил министр спорта РФ Павел Колобков и врио губернатора Приморья Олег Кожемяко, пишет VL.Ru. Также на официальной части мероприятия присутствовали бронзовый призер Олимпиады биатлонист Евгений Устюгов, олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Маринин и приморские спортсмены, самым титулованным из которых является бронзовый призер Олимпиады по гребле на байдарках и каноэ Георгий Цыбульников.

– Традиция эстафеты огня – это традиция олимпийского движения. С недавних пор она появилась перед проведением универсиад и началась перед Студенческими играми в Казани. Мне очень приятно, что сегодня я нахожусь во Владивостоке и участвую в этом мероприятии, – отметил Павел Колобков.

Начал эстафету врио губернатора, который получил лампаду с огнем Универсиады из рук Павла Колобкова. Он пробежал от кинотеатра «Уссури» около сотни метров, после чего передал эстафету и зажег факел у следующего участника.

– Владивосток стал единственным городом Дальнего Востока, принявшим эстафету огня. Это говорит о том, что шаг за шагом мы приближаемся к статусу столицы Дальневосточного региона, – отметил Олег Кожемяко.

Эстафета продолжилась на острове Русском. Чемпион мира по кудо, мастер спорта международного класса Евгений Шаломаев завершал эстафету и в кампусе ДВФУ с помощью своего факела с огнем Универсиады зажег специальную чашу.

Тем временем Павел Колобков обрисовал перспективы развития спорта в Приморье.

– Начиная с 2021 года мы построим пять центров развития хоккея (в стране. – Прим. ред.), и один из них появится во Владивостоке, – пообещал министр спорта РФ. – Кроме того, в этом году мы начали реализовывать программу «Спорт – норма жизни», в соответствии с ней порядка 500 миллионов рублей будет выделено на реконструкцию объектов спорта. Также будем выделять средства на покупку инвентаря, в основном по базовым видам спорта. В Приморье это парусный спорт, легкая атлетика, гребля, единоборства.

Автор: Отдел новостей «В»