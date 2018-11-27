«Моряки» разбили «зубров» Затянувшуюся серию неудач прервал в минувшую пятницу владивостокский «Адмирал». В рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) наши земляки на льду «Фетисов-арены» обыграли минское «Динамо».

Оба клуба в нынешнем сезоне замыкают турнирные таблицы восточной и западной конференций КХЛ. Только в отличие от нашей молодой команды история белорусских «зубров» приближается к полувеку. Фанатом «Динамо» является президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, поэтому средств из государственной казны на содержание клуба не жалеет. К примеру, в межсезонье минчане переманили из «Адмирала» опытного защитника Джонатона Блума…

Тем не менее приморцы этот поединок рассматривали как поворотный – они желали вернуть удачу на свой лед. И «морякам» это в полной мере удалось.

Матч начался с атак хозяев. Гости отвечали редкими контратаками, сосредоточившись на собственной обороне. В первом периоде инициатива была чаще на нашей стороне. Однако порой «моряки» ее уступали, нарушая правила и оказываясь в меньшинстве. Причем это случалось в безобидных игровых ситуациях, когда легионеры «тигров» Войтех Полак и Карел Кубат по очереди получили по 2 минуты штрафного времени.

Голы появились в самом конце периода. Первыми отличились «моряки», когда наш неутомимый нападающий Александр Мерескин добил шайбу после броска в створ своего коллеги Кирилла Дьякова. Этот гол засчитали не сразу, судьи дважды пересматривали эпизод, а гости даже подали апелляцию, поскольку посчитали, что на их вратаря было оказано силовое давление. Но справедливость восторжествовала – 1:0.

Радость зрителей «Фетисов-арены» была недолгой. Уже через 30 секунд разозленные динамовцы сравняли счет – 1:1.

Особенно результативным был второй период. Наши земляки сразу же захватили инициативу на льду. Начался затяжной штурм ворот минчан. Успех пришел на 24-й минуте. Шайбу разыграли братья Стрельцовы. Василий с подачи близнеца Александра обманул вратаря «зубров» и вывел «Адмирал» вперед – 2:1.

Не прошло и двух минут, как «моряки» закрепили успех. На сей раз отличился Александр Черников, дождавшийся у чужих ворот мощного прорыва Кирилла Воронина и его точной передачи, – 3:1. Это уже была заявка на победу.

А под занавес второй 20-минутки пришло время нападающего-легионера Войтеха Полака. Он сумел реализовать первое в этом матче большинство своей команды. Ему ассистировал защитник Роман Таталин – 4:1.

До конца периода счет мог и увеличиться, но гостей спасла штанга. Белорусы буквально растерялись от такого сокрушительного напора хозяев. Они потеряли нити коллективной игры, а индивидуальное мастерство отдельных хоккеистов удачи не приносило.

«Динамо» бросилось отыгрываться в заключительном периоде. Однако наткнулось на слаженную оборону приморцев и уверенные действия нашего вратаря Антона Красоткина. Штурм бесславно завершился, после которого стало ясно, что гости физически устали. У них упали скорости, динамовцы уже с трудом поспевали за нашими быстрыми контратаками. Дальше «Адмирал» владел инициативой до самой финальной сирены, а «Динамо» было вынуждено полностью уйти в глухую оборону.

Разгром завершил гол в исполнении приморского нападающего Глеба Зайцева после точного паса своего коллеги Сергея Конькова – 5:1. Долгожданная победа на радость 4,5 тысячи болельщиков, заполнивших трибуны «Фетисов-арены».

– У нас было больше времени для отдыха между двумя турами, чем у соперника, и мы хорошо подготовились к этому поединку, – отметил на итоговой пресс-конференции главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов. – Считаю, что с нашей стороны была очень хорошая игра. Мы слаженно действовали все три периода, хорошие моменты были созданы и реализованы. Хорошо, что сегодня в меньшинстве не пропустили, а в большинстве забили. Я вижу сплоченность команды. Надеюсь, что негативные моменты от проигранных ранее матчей остались в прошлом. Команда хочет побеждать, команда работает, команда будет дальше совершенствоваться.

Набранные «Адмиралом» два очка на ситуацию в турнирной таблице никак не повлияли. Сегодня у «моряков» очередной поединок, на сей раз с хоккеистами «Сочи», которые приехали во Владивосток за реваншем. В гостевой встрече на черноморском побережье в начале сезона успех был на нашей стороне. Пожелаем нашим землякам новой победы.

Автор: Николай КУТЕНКИХ