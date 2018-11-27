Детсад на Постышева оставили в «советских» размерах Горожане посчитали, что сквер важнее ясельных групп

Жители краевого центра приняли участие в общественном обсуждении вопроса реконструкции администрацией Владивостока детского сада, расположенного на ул. Постышева, 7а. Организатор мероприятия – городское управление градостроительства и архитектуры.

На обсуждение граждан были представлены схемы земельных участков в районе ул. Иртышской – ул. Гамарника – ул. Постышева, в которых в том числе учтено предложение инициативной группы жителей по сохранению зеленых насаждений, проектное предложение детского сада-яслей на 194 места и ряд других документов и схем.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в обращениях инициативной группы предлагается сохранить здание детского сада в нынешних размерах, которые остались со времен постройки здания, без увеличения числа мест для детей. Уменьшить нынешнюю территорию учреждения также до той площади, которую оно занимало в советские годы. А также вернуть в общее пользование всех жителей часть территории детского сада, занятую зелеными насаждениями, площадку под стадион возле дома № 13 на ул. Постышева и спортивную площадку возле дома № 60а на просп. 100 лет Владивостоку.

Для участия в общественном обсуждении зарегистрировалось 294 человека. Все они в итоге единогласно проголосовали за сохранение детского сада и его территории в «советских» размерах и другие предложения инициативной группы.

Напомним, что администрацией приморской столицы планировалось осуществить реконструкцию здания детского сада в соответствии с проектом на 350 мест, а для устройства прогулочных площадок использовать территорию, которая была сформирована вокруг здания прежним собственником земельного участка. Если здание останется в прежних границах, сюда смогут ходить всего 194 ребенка.

«Нам не нужен здесь большой детсад, – уверяет Елена, одна из местных жительниц. – Я считаю, что нужно восстановить его в тех размерах, которые были в советские времена, и сохранить сквер».

В свою очередь, специалисты управления по работе с муниципальными учреждениями образования объяснили, что расширение детского сада позволило бы решить множество проблем.

«В Первореченском районе ощущается нехватка мест в детских садах. Конечно, все дети с трех лет в сады устроены, но зачастую путевки приходится выдавать в учреждения, которые номинально расположены в Первореченском районе, но находятся далеко от места проживания семьи. Также есть много родителей, которые хотели бы отдать ребенка в сад с полутора лет, но такой возможности у них нет. В случае реализации проекта расширения сада на Постышева здесь появились бы ясельные группы», – пояснили специалисты управления образования.

Как уточнили в управлении градостроительства и архитектуры, других свободных земельных участков, где можно было бы построить детский сад в этом микрорайоне, к сожалению, нет.

Еще об одном возможном негативном обстоятельстве предостерегает депутат Думы Владивостока Руслан Галицкий: «Чтобы забрать у сада часть территории под сквер и спортивную площадку, нужно провести процедуру межевания земельных участков. Это чревато тем, что в будущем земельный участок может быть передан резиденту свободного порта Владивосток под строительство, например, высотного дома, так как в соответствии с федеральным законом муниципалитет обязан предоставить запрошенный резидентом земельный участок без торгов. Очень не хотелось бы, чтобы такое произошло».

По результатам общественного обсуждения протокол будет размещен на официальном сайте администрации Владивостока.

Справка «В»

Детский сад на Постышева, 7а во Владивостоке существовал еще в советские времена. Тридцать лет назад его, как и десятки других, отдали в частные руки. В здании какое-то время размещались частный сад и школа, позже – гостиница. Последние годы оно стояло полностью заброшенным. Администрации Владивостока удалось вернуть здание в муниципальную собственность.

Автор: Евгений СИДОРОВ