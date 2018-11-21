Теплица отзывчива на тепло и заботу Снимаем поздний урожай и организуем субботник

Ольга Ярикова – хлебосольная и изобретательная хозяйка. Если гости на пороге, то обязательно найдет чем их удивить. А поскольку семья живет не в городской квартире, а в дачном поселке (садоводческое товарищество «Искра»), то старается максимально использовать преимущества зеленого хозяйства.

На собственной практике быстро поняла, что палочкой-выручалочкой в их ситуации может служить теплица. Урожай можно получать раньше, чем другие дачники, и осенью, практически пока не ударят морозы, разнообразить рацион овощами и другой витаминной продукцией, выращенной в закрытом грунте.

– Буквально вчера приготовила последний салат из огурцов, сорванных в теплице, – сообщила в понедельник Ольга. – Но сразу скажу, что если не живешь на даче, не находишься здесь постоянно, то все замерзнет гораздо раньше – судим по соседям. Дело в том, что в последнее время приходилось на ночь уже включать грелку, чтобы после дневных 30–35 градусов (а под поликарбонатом в дневные часы теплица прогревается очень сильно) наши овощи и зелень «не отдали концы». Такие перепады губительны для любых посадок, и их, конечно же, надо корректировать. Но это выполнимо только тогда, когда есть возможность постоянно контролировать столбик термометра.

В ноябре семья ела уже второй урожай огурцов. Ольга посеяла их в начале августа, после того как первый урожай отходил… Землю в теплице перекопала, добавила органики. К 10 октября созрели молодые огурчики второй волны.

– Теплица обеспечивала нас до последнего помидорами, зеленью, редиской. А свои витамины, как известно, приносят гораздо больше пользы, чем из магазина, – продолжает Ольга. Она рассказала о своих экспериментах, направленных на усовершенствование тепличной агротехники. Эффективными оказались высокие грядки, урожай на них созревает быстрее, поскольку тут растениям теплее и комфортнее. Ольга испробовала технологию смешанных уплотненных посадок. Специально не подбирая совместимые друг с другом овощи, корнеплоды и зелень, просто кидала на удачу горсть смешанных семян: что взойдет, то взойдет. На удивление микс оправдал себя. И всходы были дружные, и урожай созрел отменный. Ольга намерена продолжить свои эксперименты.

Перед самыми холодами

Разговор с дачницей стал поводом напомнить нашим читателям о необходимости подготовки сооружений закрытого грунта к зимним холодам.

Любовь Быстрикова (садоводческое товарищество «Пионер») поделилась своим опытом проведения генеральной уборки в теплице перед наступлением холодов.

– Вырываю оставшиеся растения, перекапываю землю, вношу немного азотного удобрения, поливаю и сею горчицу (можно выбрать и другую сидеральную культуру), – дала пояснения собеседница. – К тому времени, когда она взойдет и отрастет примерно на 5 см, дело уже идет к заморозкам, земля начинает схватываться. Поэтому грунт не рассыпается, когда я лопатой большими комьями (пластами) переворачиваю его вниз травой (это помогает защитить от вымерзания микроорганизмы). Когда выпадает снег, набрасываю на грядки. А если зима бесснежная, укрываю грядочки лутрасилом или каким-нибудь подручным материалом.

Хорошо завезти свежий куриный навоз. Снять в теплице землю, уложить навоз вниз, а потом снова насыпать грунт. Слой его должен быть не меньше 20 см, иначе посеянная весной рассада будет гореть. От постепенно перегнивающего куряка идет тепло, а это способствует хорошему росту рассады.

Генеральная уборка

Специалисты тоже советуют тщательно подготовить теплицу к зиме:

– Приготовьте мыльный раствор и тщательно помойте все внутри и снаружи для удаления не только грязи, прилипшей земли, но и чтобы смыть притаившихся вредителей. Не забывайте помыть перекладины, потому что на них тоже могут находиться вредные насекомые или их личинки. Пользуйтесь мягкой тряпкой или губкой, чтобы не поцарапать поликарбонат. Не используйте для его чистки высокощелочные чистящие составы. Сухая протирка поверхности повредит защитный слой покрытия и сократит срок его годности.

После этого нужно открыть на время двери и форточки и просушить теплицу.

Следующий этап – подготовка почвы. Желательно перекопать ее, чтобы взрыхлить и не дать волю сорнякам. Внести двойной суперфосфат, другое минеральное или любое органическое удобрение.

Специалисты рекомендуют один раз в три-четыре года полностью менять грунт в теплице. Но это слишком трудоемко. Поэтому можно прислушаться к опыту наших дачников, которые осенью периодически снимают только верхний слой старой почвы (от 5 до 15 см), перекапывают оставшийся нижний слой, в который перед этим насыпают золу или удобрения, и для дезинфекции проливают землю из лейки раствором марганцовки. Сверху насыпают заранее подготовленный рыхлый компост, смешанный с дерновой землей и небольшим количеством песка. Можно добавить немного торфа.

После того как вы помыли теплицу и подготовили почву к следующему дачному сезону, необходимо позаботиться о сохранности теплицы в зимний период. Убедитесь, что она надежно закреплена, закройте все форточки и двери, чтобы их не повредил зимой ветер. А в случае налипания мокрого снега и его очистки с теплицы не забывайте, что поликарбонат восприимчив к предметам, которые могут поцарапать его защищающее от ультрафиолета покрытие. Поэтому постарайтесь делать это осторожно. В противном случае поцарапанный поликарбонат будет пропускать меньше света и больше ультрафиолета.

Когда выпадет снег, его можно занести в теплицу и равномерно распределить по грунту – он сбережет землю от промерзания, а весной с приходом тепла растает и прекрасно увлажнит сухой грунт.

Автор: Надежда БРАЖИНА