Кому-то милы покемоны, а кому-то японский меч Страна восходящего солнца снова удивила жителей и гостей Владивостока

Под знаком бело-красного флага прошли минувшие выходные во Владивостоке – жители и гости города собрались на IV фестиваль японской культуры, который состоялся во Дворце культуры железнодорожников. Также в этот день в стенах ДКЖД была организована презентация префектуры Окинава.

Японский фестиваль вызвал у приморцев настоящий ажиотаж: ради того, чтобы познакомиться с культурой Страны восходящего солнца, сюда пришли сотни людей, многие с детьми.

Колоритное действо началось с исполнения отрывка из оперы «Кодаю». Затем публику увлекла демонстрация традиционной японской свадебной церемонии.

Что интересно, не все гости находились тут в качестве обычных зрителей: поклонники аниме – знаменитой японской мультипликации – посчитали своим долгом прибыть на фестиваль в костюмах любимых героев. В толпе можно было встретить персонажей – Порко Россо, Покемона и других популярных аниме. Неудивительно, что к каждому из косплееров (участников косплея – маскарада) выстраивалась очередь из желающих сделать фото со сказочным героем на память.

Много народу собралось и возле другого милого героя этого дня – собаки породы акита-ину (вы, конечно же, сразу вспомнили историю Хатико). Пока пес мирно дремал, его хозяйка рассказывала всем желающим об особенностях этой древней японской породы.

Правила содержания акита-ину, в принципе, ничем не отличаются от обычных. Но есть пара особенностей. Например, эти животные крайне привязчивы к хозяину – он для акита-ину будет только один, никого другого пес никогда не воспримет. Отсюда и сложности: такую собаку нельзя отдать в добрые руки и даже оставить друзьям на время отпуска. А еще акита-ину требует к себе очень уважительного отношения: в ее присутствии не стоит кричать, шуметь и размахивать руками. Незнакомцам также не рекомендуется сразу ее гладить: сначала надо медленно подойти и дать собаке обнюхать себя, после этого, если пес не возражает, можно почесать ему шею. Голову акита-ину трогать не рекомендуется…

Праздник в ДКЖД продолжался до самого вечера. Перед гостями также выступила музыкальная группа из префектуры Окинава, бойцы кобудо и группа «Нисикава» представили боевые искусства и показательный бой на японских мечах.

Весь день гостей фестиваля завлекал фуд-корт. Там каждый желающий мог познакомиться с японской кухней. Особенно популярен был ресторанчик на колесах «Якисоба», в котором подавали лапшу с одноименным названием.

Для детей весь день работали мастер-классы. Малышей научили делать оригами и выводить иероглифы. Взрослых учили игре го и сеги. В общем, всем удалось найти для себя что-то по душе, а значит, культура страны-соседки стала для нас еще ближе.

Автор: Анна МИРОНОВА