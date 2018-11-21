Иван Рудаков готовится к бою Звезда сериалов «Мата Хари», «Попса», «Манекенщица» Иван Рудаков объявил, что начал подготовку к самому серьезному бою в своей спортивной карьере.

Актер уже больше трех лет занимается армейским рукопашным боем. Причем первый раз на профессиональный ринг он вышел в 39 лет – после серьезнейшей шестимесячной тренировки со специалистами.

– Мое увлечение борьбой – это такой вызов судьбе, – говорит Иван. – Когда врачи несколько лет назад запретили мне любые занятия спортом, потому что нашли «неполадки» в работе сердца, я решил пойти наперекор судьбе. Ведь Солженицын преодолел в свое время рак четвертой степени, потому что ему нужно было дописать «Архипелаг ГУЛАГ». А мне тоже надо много чего сделать в своей жизни… Так я тогда рассуждал и не жалею о том, что нарушил запрет врачей. Я вышел из зоны комфорта и победил себя. Сейчас готовлюсь к серьезному поединку, работаю над выносливостью, потому что бой будет состоять из нескольких раундов. Тренировки идут каждый день. Все нюансы раскрывать не могу, потому что противник не должен знать всех моих секретных наработок.

Автор: ИА «Столица»