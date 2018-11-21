Поклонники Агутина помогли подопечным Хабенского Леонид Агутин свой 50-летний юбилей отметил еще летом, но устроить грандиозный концерт в «Олимпийском» для своих поклонников удалось только сейчас – в конце осени.

Во время его выступления каждый из зрителей мог пожертвовать любую сумму фонду Константина Хабенского, который уже 10 лет помогает детям бороться со страшным недугом – злокачественными опухолями.

– 816500 рублей – такую внушительную сумму собрали для маленьких подопечных те, кто был с нами в этот вечер на концерте, – отчитался после праздника Леонид Агутин. – Спасибо вам, друзья. Вместе мы установили рекорд: так много за один концерт не собирал еще никто. Я горжусь вами! Благодаря каждому, кто не проходит мимо волонтеров фонда Кости Хабенского после моих концертов, мы уже помогли 17 мальчикам и девочкам: им оплатили лечение и реабилитацию и купили нужные лекарства.

Автор: ИА «Столица»