С верой в любовь Премьерный показ фильма «Не чужие», а это последняя режиссерская работа Веры Глаголевой, которую она не успела полностью завершить, состоялся в Москве.

Монтаж картины делали уже без нее – Глаголева ушла из жизни в августе прошлого года после нескольких лет борьбы с тяжелым онкологическим заболеванием.

«Не чужие» – это фильм, снятый в жанре семейной драмы, тонкое и пронзительное кино о том, какую боль может принести чувство, если нарушены главные принципы человеческого бытия, когда близкие люди становятся чужими и даже врагами. Но всегда нужно искать то, что их может объединить.

Две родные сестры попадают в любовный треугольник, «вершина» которого – жених одной из них, красавец из Средней Азии Рустам. Борьба за его сердце приводит к семейной драме, после которой уже никто не сможет жить как прежде…

Фильм снимали в городе Алексине Тульской области и Казахстане. Глаголева в Алексине работала до последнего дня. В Казахстан съемочная группа поехала уже без нее, но имея четкие указания от режиссера – что, где и как необходимо снять…

– Очень хочу, чтобы зритель сопереживал нашим героям, потому что каждый из них, как и любой человек на этой земле, заслуживает счастья и любви, – говорит продюсер картины Наталья Иванова. – Преждевременный уход Веры поставил точку в нашей работе и дружбе, но я благодарна судьбе за то, что она была в моей жизни и мы вместе делали наши фильмы, всякий раз погружаясь в этот увлекательный процесс честно и с душой…

Автор: ИА «Столица»