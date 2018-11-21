За Дмитрием Миллером охотится разлучница Мелодраму «Разлучница» с Дмитрием Миллером, Натальей Швец и Ксенией Лукьянчиковой в главных ролях покажет телеканал «Россия».

Снял картину режиссер Роман Просвирнин – зрители знают его по фильмам «Не родись красивой», «Бедные родственники», «Гюльчатай», «Московская борзая».

«Разлучница» – это история некогда счастливой семьи, жизнь которой омрачается кризисом среднего возраста ее главы – Сергея (Дмитрий Миллер). Его жена Лиза делает все возможное, чтобы вернуть в семью мир и покой. И даже празднование годовщины свадьбы получилось душевным и очень радостным. Но беда пришла со стороны – в виде молодой, красивой и бескомпромиссной помощницы Сергея Ольги. Уверенную в себе девушку, которую не смущает семейное положение босса, играет Ксения Лукьянчикова.

– Моя героиня все понимает, но никого не собирается щадить, – рассказывает Ксения. – Она не согласна на роль второго плана, поэтому делает все, чтобы их отношения с Сергеем перестали быть тайной.

Автор: ИА «Столица»