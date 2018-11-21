От «Евровидения» отказалась только Болгария Международный песенный конкурс «Евровидение» в мае 2019 года все же состоится в Израиле. Пройдет он в Тель-Авиве, а не в Иерусалиме, как изначально предполагалось.

Свое согласие на участие дали 42 страны, в том числе и весьма далекая от Европы Австралия. От участия отказалась лишь Болгария, сославшись на финансовые проблемы.

Представителя от нашей страны будет выбирать телеканал «Россия», прямые трансляции полуфиналов и финала пройдут 14, 16 и 18 мая. Кто поедет в Тель-Авив, пока неизвестно (ну или, по крайней мере, держится в тайне). А вот Филипп Киркоров уже со всей ответственностью заявил, что он снова займется продюсированием участников на этом конкурсе. За какую страну в этот раз будет выступать подопечный Филиппа Бедросовича, пока неизвестно. Напомним, что в прошлом году он работал с молдавской группой DoReDos.

Автор: ИА «Столица»