Награда нашла Билана Дима Билан стал заслуженным артистом России. Об этом артист узнал во время своего гастрольного тура.

– Я рад и нахожусь в приподнятом настроении от этой новости, – сказал певец. – Я должен, наверное, отчитаться о проделанной работе, которая всегда была в моей жизни только в удовольствие, и это всегда была только музыка – концерты, подготовка к ним. За исключением, может быть, месяца в году – это постоянная работа. Я очень признателен Владимиру Владимировичу Путину за то, что так высоко оценил меня как артиста. Спасибо моим зрителям, которые поддерживают меня уже больше 15 лет. Чувствую ответственность колоссальную! Буду работать над своим мастерством и дальше и так же трепетно относиться к своей работе. Награды, конечно, не самоцель. Главное – не предавать свое выбранное на всю жизнь дело.

Автор: ИА «Столица»